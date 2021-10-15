爬玉山、橫渡日月潭、單車環島！「台灣人必做三件事」加碼3玩法燃燒熱血魂

小編：「你知道台灣人必做三件事有什麼嗎？」

同事：「排隊、逛夜市、吃火鍋喔？」

不對啦，不對！小編想分享的是更有挑戰性的那種～不知道何時開始網路上流傳了這三個挑戰，分別是「爬玉山、單車環島、橫渡日月潭」。讓小編分享台灣人必做三件事加碼三個深度體驗給你，一起來看看要怎麼準備、報名、申請吧！





台灣人必做三件事＃1

橫渡日月潭

▲台灣人必做三件事-橫渡日月潭。（圖／Tripbaa趣吧！旅遊平台）

日月潭是全台灣最大的淡水湖，優美怡人的風景四季皆宜，早晨的薄霧、中午的波光粼離到下午的浪漫夕照，隨時刻推移風景輪番變化。藍天配上青山如此幽靜可人，無論是因是晴日月潭總是美得無懈可擊。

▲台灣人必做三件事-橫渡日月潭。（圖／Tripbaa趣吧！旅遊平台）

自1983年起，日月潭每年都會舉辦泳渡日月潭的活動，全長3000公尺的長泳與萬人參與的場景，更於2002年正式列入世界游泳名人堂，成為世界上最大型的游泳活動，也被列為台灣人必做三件事之一。自中潭公路停放車輛後，背著防水袋和浮條從朝霧碼頭下水歷經這2~3小時的熱血洗禮後到達對岸的伊達邵邵族部落，沿途美50公尺就有一個浮台可以上去補水吃東西和休息，所以只要有長泳經驗的朋友都可以報名。

＊小編當時是橫渡前一個月每週練一到兩次1.5km，給想橫渡的朋朋參考🏊‍♀️





台灣人必做三件事＃2

爬玉山

▲台灣人必做三件事-爬玉山。（圖／Tripbaa趣吧！旅遊平台）

小小的台灣集結了大自然的鬼斧神工，四面環海、高山聳立，台灣3000公尺以上的高山有268座，與我們鄰近的日本國土雖然是台灣的10倍大，但海拔超過3000公尺以上的高山只有10來座。玉山高達3952公尺，是台灣最高的山也被譽為台灣的百岳之首。

▲台灣人必做三件事-爬玉山。（圖／Tripbaa趣吧！旅遊平台）

比起許多高山來說玉山的登山路線已經算是相對親民的，但沿途需經過漫長的爬行，登頂的陡坡與沿途的階梯隊登山新手來說都是考驗。千萬不可以因為被稱為必做就衝一波報名申請，一定要先做好事先的訓練從周邊的郊山或中級山岳開始一步步練功。





台灣人必做三件事＃3

單車環島

▲台灣人必做三件事-騎單車上玉山國家公園。（圖／Tripbaa趣吧！旅遊平台）

台灣本島海岸線全長約1,200公尺，單車環島大約需要10~15天、機車環島大概需要5~8天。推薦想單車環島的大家可以租借專業省力的腳踏車給你一臂之力，或者是用火車暨單車路線結合的方式，在風景優美的區域騎行其他時候用火車代步。

北部的丘陵入海、西部的沙岸瀉湖、南部的珊瑚礁海岸、東部的斷層懸崖各有特色之處，十分值得你熱血揮汗環島一圈欣賞台灣島嶼之美，從租借單車、食宿、保險10~15天花費約落在2~3萬元。





必玩加碼體驗

加碼體驗＃1

媽祖遶境

▲加碼體驗媽祖遶境-白沙屯媽祖往北港徒步進香。（圖／jalexyeh1127,Instagram）

被列為世界三大宗教盛事之一的媽祖遶境，AKA台灣地表最大人口移動。這個幫國民女神過生日的宗教文化，讓台灣的道教信徒與想體驗文化風情的朋友共襄盛舉。其中最知名的三條路線是，規模最大的大甲鎮瀾宮媽祖遶境、沒有固定路線的苗栗拱天宮媽祖遶境，以及雲林朝天宮的藝閣遶境。如果你還沒走過，小編推薦你明年參與一下這個全國最大的嘉年華，感受一下鄉親的熱情與宗教的虔城吧！





加碼體驗＃2

登嘉明湖看天使的眼淚

▲加碼體驗-登嘉明湖看天使的眼淚。（圖／melissaxhiker, Instagram）

在青山裡的一潭湖水，因為山的幽靜與高海拔被山友們稱為「天使的眼淚」，為了看到嘉明湖，許多登山客歷經了抽籤與體能鍛鍊才來此登山。多數的山友會用三天兩夜或四天三夜的時間來登山，為了一親芳澤沿途的汗水與肌肉的酸脹都不算什麼。登嘉明湖也成了近年來台灣人必做三件事外，呼聲最高的必玩路線之一。





加碼體驗＃3

在蘭嶼追第一道曙光

▲疫情過後去蘭嶼好好度個假。（圖／Tripbaa趣吧！旅遊平台）

台灣離島的第一道曙光，給人滿滿的能量與希望，在混沌黑暗的2020、2021也許我們的身心都在面對疫情裡感到消磨和疲憊。等疫情趨緩解封來到蘭嶼到東清灣去看日出，好好的跟大地說一聲早安，在浪聲裡再恣意的假期裡。









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