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360度視野好浪漫！「高雄愛。月熱氣球」 加碼升空釋出20場

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田寮月世界及愛河首次舉辦熱氣球繫留體驗活動。　圖：高雄市政府觀光局／提供
田寮月世界及愛河首次舉辦熱氣球繫留體驗活動。　圖：高雄市政府觀光局／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】搭乘熱氣球，緩緩升高，視野整個360度俯瞰，既開闊又有自由的快感！日前，高雄田寮月世界及愛河熱氣球繫留體驗活動搶手，第一梯次體驗券開放即搶購一空，「高雄愛。月熱氣球」活動回應網友敲碗加碼再釋出20場次。

▲月世界特殊泥岩地形，從高空看更壯觀。　圖：高雄市政府觀光局／提供
▲月世界特殊泥岩地形，從高空看更壯觀。　圖：高雄市政府觀光局／提供

高雄田寮月世界及愛河首次舉辦熱氣球繫留體驗活動，為讓更多民眾一解渴望升空的偽出國癮、享受高雄之美，高雄市政府觀光局宣布，10月14日至11月6日期間，在平日時段加碼20場次，增加2200位名額，於10月12日（二）下午1時起全數名額開放線上購票，飛高高體驗價500元、無敵美景打卡照0元，觀光局誠摯邀請民眾帶著愉悅的心情，來高雄花5倍券、賺高雄券、享多項旅遊好康。

▲田寮月世界目前規劃放置2顆大型熱氣球。　圖：高雄市政府觀光局／提供
▲田寮月世界目前規劃放置2顆大型熱氣球。　圖：高雄市政府觀光局／提供

月世界特殊泥岩地形媲美土耳其卡帕多奇亞，愛河浪漫氣氛猶如巴黎賽納河畔，今年首次在兩地舉辦熱氣球繫留體驗，令人屏息的美照引爆網路高度詢問，2日開放售票不到5分鐘瞬間秒殺。

因熱氣球繫留體驗非常容易受氣候、風力及場地大小限制等因素影響升空，且飛行時間又取決於當日氣候及日出落時間，每日僅能開放上午（約6:00～8:00）及下午場（15:20～17:20），加上田寮月世界及愛河場域搭乘腹地受限，田寮月世界目前規劃放置2顆大型熱氣球、愛河則為1顆，觀光局仍以最高安全標準、最專業操作人員進行熱氣球繫留升空。沒有預約到票的民眾也不要失望，可以帶著美麗的心情，於熱氣球繫留期間，到現場拍照打卡，享受無價的美景。

▲「高雄愛。月熱氣球」活動飛高高體驗價500元。　圖：高雄市政府觀光局／提供
▲「高雄愛。月熱氣球」活動飛高高體驗價500元。　圖：高雄市政府觀光局／提供

此外，10月份的高雄很精采，除了「高雄愛。月熱氣球」繫留體驗之外，還有將於10月22日正式開幕的「旗津黑沙玩藝節」，迎接遊客大爆發，為讓旅客住得安心，觀光局推出「安心旅宿」標章認證，目前有超過260家旅宿業通過認證，且持振興券付款入住滿1000元，可領200元高雄券，來高雄開就賺，歡迎民眾帶著輕鬆的心情跟振興5倍券，來高雄住安心旅宿、拍浪漫熱氣球、賺高雄券！

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