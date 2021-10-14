五倍券好康！冬訪六龜走茂林 輕國旅贈好禮享優惠
【旅奇傳媒/編輯部報導】5倍券已經正式使用了，您會怎麼用呢？茂林國家風景區管理處結合五倍券輕國旅風潮，推出憑券消費即能於11月再訪茂林的祝福贈禮，如於寶來、不老溫泉區使用5倍券或國旅券，更有機會抽中電動輔助自行車，活動期間自即日起至111年3月31日止。
秋意漸涼，在疫情逐漸趨緩後，五倍券可於全台實體或線上諸多商家使用，茂林國家風景區管理處為推廣轄區優質商家，以「五倍券」或「國旅券」(擇一)消費200元以上，可於110年10月30日至111年3月31日期間至各遊客中心(新威、茂林、禮納里)兌換文創品1份，單筆消費可兌換1份，共3,000份，贈完為止（領取方式：出示由商家提供滿額禮的數位憑證）。
茂管處轄區業者也陸續推出優惠，最大的利多方案首推寶來、不老溫泉區溫泉標章優質業者提出：五倍券購買泡湯券年票優惠，平日住宿優惠配合折扣等優惠好康，邀請國旅遊客冬季玩賞寶來、不老，輕鬆遊高屏山麓之美。
另在地業者也加碼提出「泡溫泉抽大獎」的加碼摸彩，以「五倍券」或「國旅券」（擇一）消費即可獲得摸彩券，可能獲得電動輔助自行車、遊戲主機、及住宿券等好禮，總額達20萬元以上價值，於111年2月28日公開摸彩，抽出幸運得主。（寶來不老地區「泡溫泉抽大獎」由當地溫泉/湯屋業者發起加碼活動，其摸彩券以實體方式由業者提供，其中的「溫泉住宿券」效期是由111年2月28日至10月30日止。）
茂林國家風景區管理處柯建興處長表示，茂管處與轄區業者協力並進，在過去一年的疫情期間調整了散客服務、團客分流、精緻化遊程體驗與防疫衛生等經營模式，期能在高屏山麓推出優質旅遊環境，在後疫情時期，陪伴旅遊業者拚經濟，迎接五倍券及國旅券商機，提供國旅遊客安心、愉快、精緻的出遊體驗。 更多好康資訊請參閱茂林國家風景區官方網站（防疫專區）及「Fun心遊茂林」粉絲專頁。
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