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兼具美感與體驗！ 新北市觀光旅遊網全新升級 導入VR互動智慧科技

旅奇傳媒 / 旅奇傳媒 TR Omnimedia
新北市線上玩運用VR互動科技帶你暢遊新北。　圖：新北市政府觀光旅遊局／提供
新北市線上玩運用VR互動科技帶你暢遊新北。　圖：新北市政府觀光旅遊局／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】新北市政府在疫情期間努力防疫外，仍不忘提升觀光旅遊層面的軟硬體設施，新北市政府謝政達副市長於日前「2021台北國際夏季暨秋季聯合旅展」中，公布全新的新北市觀光旅遊網，為第一波的軟體升級，並邀請LINE台灣電子商務部旅遊服務負責人林師歡及微笑台灣總監李佩書分享體驗心得。

新版網站兼具美感與體驗，像是閱讀一本旅遊書般享受，還能透過網站的VR互動線上欣賞新北美景及體驗智慧貼身導遊服務。新北市政府觀光旅遊局同時邀集旅行社、旅宿業、體驗點等新北市業者推出振興五倍券及新北加倍券優惠，一同拚振興商機，歡迎大家來一場住新北、玩在地、吃當令的安心旅遊。

▲新北市觀光旅遊網全新升級上線。　圖：新北市政府觀光旅遊局／提供
▲新北市觀光旅遊網全新升級上線。　圖：新北市政府觀光旅遊局／提供

新北市與專業智慧觀光團隊聯手以美感旅行、智慧領路、虛擬實境及低碳綠能打造『智慧化、平台化、國際化』新北市觀光旅遊網，提供旅客即時、豐富且便利的旅遊服務，並具備中簡英日韓五語系。網站以「深天藍、文學紙、夢想白」做為代表色，東方文學風編排及減法設計讓旅客像閱讀書籍般，細細品味新北的美麗與精彩；網站導入全新智慧觀光科技，主題網的「新北市線上玩」運用360o VR互動科技，帶領旅客暢遊「淡水海濱」及「水湳洞」，身歷其境的視覺享受。

LBS適地專屬貼身導遊服務，以智慧行旅使用者體驗作為出發導向，整合「吃、買、玩、住、賞、行」六大需求面及觀光產業鍊，給予旅客「即時、適切、友善」的智慧行旅服務。民眾可以依自己喜好規劃專屬行程，也能與最佳導遊小客(新北觀光旅遊吉祥物)對話選出最適合的旅遊行程，快上新北觀光旅遊網來體驗。

▲LBS貼身導遊服務，以智慧行旅使用者體驗作為出發導向。　圖：新北市政府觀光旅遊局／提供
▲LBS貼身導遊服務，以智慧行旅使用者體驗作為出發導向。　圖：新北市政府觀光旅遊局／提供

副市長謝政達表示，疫後振興，除網站改版及推出加倍券優惠外，接下來還有陸續完工的十分風景區友善步道、中山溫泉公園、新建三貂嶺隧道自行車道及猴硐遊客中心等，軟硬體同時升級，提供遊客更完善的旅遊體驗。 新北市觀光旅遊網站內還包括全新建置的「青春山海線」主題網站及「淡蘭古道」全線路線圖資全數上線，推廣低碳綠能旅遊，朝永續觀光步步邁進。

新北市政府觀光旅遊局局長蔣志薇表示，光政府努力還不夠，業者也必須一起成長，新北市政府觀光旅遊局特與「Google台灣」合作，開辦免費的行銷及數位轉型課程，盼提升業者數位能力，提高市場競爭力。還有在疫情期間發展的OK旅遊及人潮儀表板等服務，期許「智慧觀光、數位轉型、硬體升級」積極作為，為後疫情時代及新北觀光產業振興注入新氣象。

新北市觀光旅遊網：https://newtaipei.travel/

新北旅客Facebook粉絲團：http://www.facebook.com/ntctour

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