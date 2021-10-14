5倍券放大術！飯店好康加碼住宿券 0元入住、最高40倍回饋

持五倍券享0元住台北老爺及價值6,000元餐飲好禮。 圖：老爺酒店集團／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】振興五倍券已經開跑，各行各業都在跟消費者招手，怎麼花最超值呢？來去用在飯店最有感！買東西、吃東西、住宿、泡湯，心情舒爽最有感！

▲持五倍券享北投老爺一泊二食，每人最低3,750元起。 圖：老爺酒店集團／提供

老爺酒店集團飯店與餐廳立即享優惠及加碼活動

即日起持五倍券到老爺酒店集團10家飯店住宿、14家餐廳用餐，或指定飯店遊程、SPA療程，免搶名額、免登記立即享優惠及加碼活動。最低每人每晚0元起即可住宿五星飯店，指定飯店使用五倍券消費滿額再抽住宿券，南港老爺抽市價1.4萬行旅套房住宿券、知本老爺抽市價1.6萬平日住宿券及華信航空台北-台東來回機票、台北老爺祭出市價3.7萬景隅套房住宿贈雙人早餐、礁溪老爺抽市價逾4萬元「極上和風奢華之旅」，換算價值為最高40倍的住宿大獎！

平日住礁溪老爺指定專案，第二晚使用五倍券全額，免掏現金直接續住，最高可省6,440元最有感！新竹老爺推每人千元以下住宿，一泊二食3,999元加平日續住第二晚2,000元，另贈限定禮及住宿優惠券。享0元住台北老爺可持紙本券5,000元一次抵用一泊三食，含價值6,000元餐飲及兩張500元住宿抵用券及加1元房型升等，回饋價值雙倍以上。北投老爺一泊二食每人每晚最低只要3,750元，加贈在地人氣伴手禮。台南老爺行旅不分平假日住宿折抵100元，或不含早餐另贈爺友券300元可抵飯店消費。台中大毅老爺行旅用五倍券住宿贈餐廳500元抵用券、老爺會館台北南西及台北林森雙館則贈送超商禮券。

飯店餐廳14家推振興五倍券優惠再送加碼回饋。使用紙本五倍券到台北老爺用餐消費每1,000元五倍券可享折抵1,200元，指定餐廳消費滿額加贈龍蝦、烤鴨三吃、日式牛肉壽喜燒。新竹老爺Le Café餐廳消費享4人同行1人免費，粵菜、日料、鐵板燒等餐廳則可優惠折抵或加價升等。

▲配合紙本五倍券推出年度最超值加碼回饋。 圖：新竹豐邑喜來登大飯店／提供

新竹喜來登推餐飲振興回饋 五倍券變十倍券

各大飯店業者看好五倍券蓄勢待發的消費潛力，陸續釋出五倍券的各項優惠，針對預訂熱烈的「紙本五倍券」規劃加碼回饋，新竹喜來登表示為把握五倍券的消費商機，規劃推出年度最超值的加碼回饋，將五倍券放大折抵2倍，10月8日起至10月31日，持1000元紙本五倍券至「盛宴自助餐廳」消費滿1,000元現抵2,000元，依此類推，享滿千抵千的雙倍回饋；於「采悅軒中餐廳」、「迎月庭日式料理」點用套餐，及「大廳酒吧」消費滿1,000元，搭配使用1,000元紙本五倍券，即可現抵1,500元。

▲持紙本五倍券享「盛宴自助餐廳」滿千元現折2千元回饋。 圖：新竹豐邑喜來登大飯店／提供

▲持紙本五倍券享「盛宴自助餐廳」滿千元現折2千元回饋。 圖：新竹豐邑喜來登大飯店／提供

▲人氣餐點_爐烤美國肋眼牛排午間套餐。 圖：Just Sleep捷絲旅／提供

Just Sleep捷絲旅 0元住飯店 全台7個據點振興再加倍

晶華國際酒店集團旗下風格旅店Just Sleep捷絲旅全品牌，集結全台從北到南共7個據點，包括捷絲旅台北西門館、台北三重館、宜蘭礁溪館、花蓮中正館、高雄站前館、高雄中正館及台南十鼓館，聯合推出「五倍券振興 0元入住」優惠住房專案，使用振興五倍券入住可全額折抵房費，只要0元就能入住飯店。各館還會加碼贈送各式豐盛饗宴，包括爐烤牛排雙人餐、海陸龍蝦鍋物饗宴料理、新品義式料理等，或是雙人房免費升等超大家庭四人房的獨享禮遇，等於不用花一毛錢，從北到南全台環島玩透透。

台北潮流重鎮西門町的捷絲旅台北西門館，即日起至11月30日，週日至週五，3人同行持五倍券入住，可享優惠振興房價3,000元起，含景觀豪華三人房、享含元氣早餐3客外，另加碼贈送晶華集團人氣餐點--爐烤美國肋眼牛排午間套餐3客，三人成行，每人只要1,000元，享受美食兼城市度假。

人氣居高不下的旅遊熱點捷絲旅宜蘭礁溪館，即日起至11月30日，入住沛 日式溫泉雙人房，享一泊二食及好禮三重送，每晚振興優惠價5,000元起，含翌日暖心早餐2客，晚餐升級至頂級龍蝦海陸鍋物饗宴雙人套餐、加碼升等洄 洋式景觀客房、平日週一至週四入住再贈午間手作體驗課程。親子首選溫泉家庭四人客房含翌日早餐，每晚優惠價5,000元起，振興再加倍，獨家贈送晶華集團餐飲千元饋金，以及1,000元晶華自助餐餐飲消費抵用額度，打造完美的輕奢美食假期。

▲溫泉家庭四人客房含翌日早餐，每晚優惠價5,000元起，獨家贈送晶華集團餐飲千元饋金。 圖：Just Sleep捷絲旅／提供

東台灣捷絲旅花蓮中正館，即日起至11月30日，入住精緻客房，每晚振興價只要2,500元起，住房即贈Double Veggie健康早餐以及人氣伴手禮--花蓮薯乙份，房客可以免費使用洗衣室、圖書館、兒童遊戲室及健身室等多項休閒設施，每日限量5間，售完為止。

交通便利的捷絲旅高雄中正館，即日起至11月30日，兩人成行持振興券入住，精緻客房三天兩夜，振興價只要3,000元起，依房型人數免費加贈Double Veggie健康早餐、每房再贈孚果工坊天然果汁2瓶，每日限量5間，售完為止。

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