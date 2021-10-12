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大稻埕情人節煙火放閃！10／16賞煙火、聽演唱會，還能打卡拍照抽好禮

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▲永樂廣場及大稻埕公園可遇見大稻埕情人節活動限定拍照打卡裝置物。　圖：臺北市政府觀光傳播局／提供
▲永樂廣場及大稻埕公園可遇見大稻埕情人節活動限定拍照打卡裝置物。　圖：臺北市政府觀光傳播局／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】久等了！全臺灣最具代表性的情人節慶活動「大稻埕情人節」，10月16日晚間7時至9時在延平河濱公園登場，此次活動限量3,000名民眾以預約登記抽籤方式進場，邀請因為疫情而悶壞的民眾，迎接後疫情生活新常態，走向戶外一起聽情歌，欣賞浪漫煙火秀。

大稻埕情人節，有絢麗煙火與音樂一起放閃。　圖：臺北市政府觀光傳播局／提供
大稻埕情人節，有絢麗煙火與音樂一起放閃。　圖：臺北市政府觀光傳播局／提供

▲臺北市副市長蔡炳坤（左四）及旅遊業者邀請大家一起到大稻埕看煙火、逛老街。　圖：臺北市政府觀光傳播局／提供
▲臺北市副市長蔡炳坤（左四）及旅遊業者邀請大家一起到大稻埕看煙火、逛老街。　圖：臺北市政府觀光傳播局／提供

臺北市副市長蔡炳坤表示，今年適逢台灣文化協會創立百年，為響應其百年前所倡「自由戀愛」精神，活動以「自由戀‧愛無限」為主題，即日起至10月16日北市府觀光傳播局與在地商圈、產業聯手推出「與我的老派情人，大稻埕散步地圖」活動，集結32家大稻埕店家推出專屬優惠期間限定商品。

▲大稻埕情人節在延平河濱公園，將由魏如萱、曾沛慈、告五人等知名藝人浪漫開唱。　圖：臺北市政府觀光傳播局／提供
▲大稻埕情人節在延平河濱公園，將由魏如萱、曾沛慈、告五人等知名藝人浪漫開唱。　圖：臺北市政府觀光傳播局／提供

10月16日活動現場的舞台表演，邀請魏如萱、曾沛慈、告五人等知名藝人浪漫情歌開唱，同時，漫步大稻埕街區還可遇見期間限定拍照打卡裝置物！為了讓民眾感受大稻埕街區魅力及浪漫氣氛，即日起至10月16日在大稻埕公園及永樂廣場設置拍照打卡裝置物，活動期間每日亮燈時間為下午5時至9時。民眾於活動期間至推薦店家或街區與裝置物拍照，並將照片上傳至台北旅遊網FB抽獎活動貼文下方，即有機會獲得大稻埕情人節活動大禮包！

此外，只要成為大稻埕散步地圖推薦店家當日第一位消費滿200元者，即贈限量「北北基好玩卡景點暢遊二日券」1張(價值650元，每日各店限量1張)。10月14日至16日在延平河濱公園還有象徵「自由戀」與「愛無限」的燈飾裝置，以及「熊讚地景熱氣球」等三處拍照打卡點，快邀心儀的他（她）一起來比出愛的手勢留影紀念！

 

為振興國旅，觀傳局也與雄獅旅行社、長汎旅行社、東南旅行社合作推出「走訪大稻埕，老街散步」旅遊行程，打造「我們一起戀愛吧」、「大稻埕製造」、「老房子新生命」三條兩天一夜的主題遊程，前150名(每家旅行社前50名)購買限定遊程的民眾將可免去抽籤流程，保證入場！

▲大稻埕情人節豪華套房。　圖：台北凱達大飯店／提供
▲大稻埕情人節豪華套房。　圖：台北凱達大飯店／提供

此外，配合大稻埕情人節煙火秀，可完整觀看大稻埕煙火房型的台北凱達大飯店也特別推出「璀璨食光」一泊二食住房專案，限量42間，每房只要5,988元起，新穎時尚的高樓層房間內設有大片落地窗，不用人擠人，輕鬆躺在床上就能將璀璨煙火秀盡收眼底，晚餐還可在優雅寬敞的百宴自助餐廳品嚐精緻的異國風味料理！

另有豪華套房配備獨立客廳、寬敞臥室、頂級衛浴搭配景觀泡澡浴缸，原價22,800元，「璀璨食光」一泊二食住房專案，每房只要8,988元，除含兩客百宴自助晚餐，再贈送花瓣愛心天鵝的驚喜佈置、迎賓水果以及紅酒乙瓶，讓您邊欣賞窗外璀璨煙花，邊享受微醺的感覺，最完美的浪漫約會就在這一刻！

2021大稻埕情人節活動官網 http://2021.valentinesday.taipei

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