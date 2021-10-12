大稻埕情人節煙火放閃！10／16賞煙火、聽演唱會，還能打卡拍照抽好禮

【旅奇傳媒/編輯部報導】久等了！全臺灣最具代表性的情人節慶活動「大稻埕情人節」，10月16日晚間7時至9時在延平河濱公園登場，此次活動限量3,000名民眾以預約登記抽籤方式進場，邀請因為疫情而悶壞的民眾，迎接後疫情生活新常態，走向戶外一起聽情歌，欣賞浪漫煙火秀。

大稻埕情人節，有絢麗煙火與音樂一起放閃。 圖：臺北市政府觀光傳播局／提供

▲臺北市副市長蔡炳坤（左四）及旅遊業者邀請大家一起到大稻埕看煙火、逛老街。 圖：臺北市政府觀光傳播局／提供

臺北市副市長蔡炳坤表示，今年適逢台灣文化協會創立百年，為響應其百年前所倡「自由戀愛」精神，活動以「自由戀‧愛無限」為主題，即日起至10月16日北市府觀光傳播局與在地商圈、產業聯手推出「與我的老派情人，大稻埕散步地圖」活動，集結32家大稻埕店家推出專屬優惠期間限定商品。

▲大稻埕情人節在延平河濱公園，將由魏如萱、曾沛慈、告五人等知名藝人浪漫開唱。 圖：臺北市政府觀光傳播局／提供

10月16日活動現場的舞台表演，邀請魏如萱、曾沛慈、告五人等知名藝人浪漫情歌開唱，同時，漫步大稻埕街區還可遇見期間限定拍照打卡裝置物！為了讓民眾感受大稻埕街區魅力及浪漫氣氛，即日起至10月16日在大稻埕公園及永樂廣場設置拍照打卡裝置物，活動期間每日亮燈時間為下午5時至9時。民眾於活動期間至推薦店家或街區與裝置物拍照，並將照片上傳至台北旅遊網FB抽獎活動貼文下方，即有機會獲得大稻埕情人節活動大禮包！

此外，只要成為大稻埕散步地圖推薦店家當日第一位消費滿200元者，即贈限量「北北基好玩卡景點暢遊二日券」1張(價值650元，每日各店限量1張)。10月14日至16日在延平河濱公園還有象徵「自由戀」與「愛無限」的燈飾裝置，以及「熊讚地景熱氣球」等三處拍照打卡點，快邀心儀的他（她）一起來比出愛的手勢留影紀念！

為振興國旅，觀傳局也與雄獅旅行社、長汎旅行社、東南旅行社合作推出「走訪大稻埕，老街散步」旅遊行程，打造「我們一起戀愛吧」、「大稻埕製造」、「老房子新生命」三條兩天一夜的主題遊程，前150名(每家旅行社前50名)購買限定遊程的民眾將可免去抽籤流程，保證入場！

▲大稻埕情人節豪華套房。 圖：台北凱達大飯店／提供

此外，配合大稻埕情人節煙火秀，可完整觀看大稻埕煙火房型的台北凱達大飯店也特別推出「璀璨食光」一泊二食住房專案，限量42間，每房只要5,988元起，新穎時尚的高樓層房間內設有大片落地窗，不用人擠人，輕鬆躺在床上就能將璀璨煙火秀盡收眼底，晚餐還可在優雅寬敞的百宴自助餐廳品嚐精緻的異國風味料理！

另有豪華套房配備獨立客廳、寬敞臥室、頂級衛浴搭配景觀泡澡浴缸，原價22,800元，「璀璨食光」一泊二食住房專案，每房只要8,988元，除含兩客百宴自助晚餐，再贈送花瓣愛心天鵝的驚喜佈置、迎賓水果以及紅酒乙瓶，讓您邊欣賞窗外璀璨煙花，邊享受微醺的感覺，最完美的浪漫約會就在這一刻！

2021大稻埕情人節活動官網 http://2021.valentinesday.taipei

提供海內外旅遊最新消息，「旅奇傳媒」專業旅遊新聞‧豐富你的視野