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疫苗護照台灣旅遊業超前部署 出國旅遊2022 Q1有機會

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全球許多先進國家入境管制已放寬，針對接種完整兩劑疫苗的外國旅客放寬入境；圖片／123RF
全球許多先進國家入境管制已放寬，針對接種完整兩劑疫苗的外國旅客放寬入境；圖片／123RF

旅遊業呼籲政府超前部署疫苗護照，以利經濟復甦；圖片／123RF

疫苗護照進度關係台灣復甦腳步

「如果沒有疫苗護照的措施，台灣就是國際孤兒、觀光孤兒，我們沒辦法走出去，別人也沒辦法走進來。」台灣國際觀光救援服務協會理事長許高慶表示，疫苗護照需要國家力量的推動，若透過民間機構會事倍功半，呼籲政府即早重視，數位疫苗認證與疫苗護照是同一件事，但疫苗護照還需經過國際認證，須注意一件事：國際上承認你台灣的疫苗護照嗎？疫苗覆蓋率和做疫苗護照的準備工作可以同時並行，否則等到國際社會已解封復甦時，台灣才要採取相關措施，將遠遠落後，延緩復甦腳步。

台灣觀光發展協會副理事長柯牧洲則建議，台灣應超前部署，例如從「觀光依存度」、「經濟商務依存度」的角度，與日本、泰國政府舉行雙邊會談，或是選擇加入例如「新加坡」的單一國家認證系統，先加速推動雙邊開放協議，再以此系統與他國會商，進展會更快。

旅遊業認為疫苗護照和觀光復甦息息相關，預估國際觀光最快明年Q1可重啟；圖片／123RF

疫苗護照和觀光復甦息息相關唯一提供跨境便利旅遊的文件

「疫苗護照絕對和觀光復甦息息相關。」雄獅旅遊品牌策略總經理游國珍指出，有疫苗護照才代表施打過疫苗的人，可以入境不用隔離，才代表國門可以開放，回到國內要隔離14天，對旅客來說成本太高，觀察全球趨勢，在後疫情時代，唯一可讓你跨境便利旅遊的文件，只有數位化的疫苗護照。

疫苗覆蓋率、14天隔離是關鍵樂觀預估2022 Q1重啟國際觀光

旅遊業者如何預估觀光復甦的時間點？游國珍認為，現在台灣平均每天施打20萬劑，先以拚一劑的覆蓋率為主，當第一劑達到一定覆蓋率，第二劑就會接續施打，預計今年第四季拉抬會非常快，當打完兩劑的覆蓋率達到40%的時候，就有機會陸續鬆綁。關於國際觀光復甦的時間，預估2022年先進國家都達到一定疫苗覆蓋率，保守估計明年Q2將有限度開放國際觀光，樂觀者則認為Q1就有機會。

柯牧洲則認為，日本10月解除限制，台灣將落後達半年之久，以兩劑覆蓋率6～8成來看，預估台灣最快春節後可以復甦，最慢則要再一年才會開放國境，復甦估計約需2年時間，入境又比出境要再慢半年，漸漸開始有團還要半年時間。

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撰　　文／方雯玲 Wenling Fang

欣傳媒 https://www.xinmedia.com/article/198752

護照 觀光 新加坡

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