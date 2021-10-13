出國免隔離有望！「疫苗護照時代」3大趨勢一篇搞懂

持疫苗護照才能通行無阻、跨境旅遊的時代來臨！

美國宣布11月開始，全面開放完整施打兩劑疫苗的外國旅客入境，無須隔離，由於需搭配接種COVID-19疫苗證明，很有可能全面實施「疫苗護照」；日本10/1起，接種完疫苗入境日本，縮短居家隔離天數，從14天改為10天；泰國自10/1起，完整接種疫苗入境泰國的旅客，隔離期從14天減為7天，前往普吉島特定區域外國遊客，只要接種兩劑疫苗則無需隔離7天；而歐盟早於7/1起啟用數位疫苗護照，歐盟民眾打完兩劑疫苗，即可將接種證明用手機掃描，轉換成全歐通行的數位疫苗護照，提升通關便利性。

歐美進出餐廳須出示疫苗證明IATA推出數位化「旅行通行證」

目前在歐美地區，例如法國、義大利、德國等地，進入餐廳、酒吧、劇院等場所，參加婚禮等大型活動，皆需出示疫苗通關護照（Green Pass），證明已接種過疫苗、篩檢陰性或為陽性康復。

為支持邊境安全開放，國際航空運輸協會（IATA）於今年年初推出數位化的「旅行通行證」（Travel Pass），提供旅客有效率、便利、少接觸的健康認證方式，今年8月華航、長榮即加入IATA「旅行通行證」試行，迄今72家航空公司、168條航線加入行列。

世界各國將病毒「流感化」與病毒共存成為新常態

放眼世界各國的開放邊境趨勢，以接種完整疫苗作為準則，發展數位化的疫苗護照認證，安全有效地加速通關，而無視病毒是否仍存在，「流感化」成為他們面對疫情的態度。

根據衛福部疾病管制署統計，2018/10/01-2019/09/30期間，台灣流感併發重症（住加護病房）總數是1,985人，死亡人數280人，平均死亡率14%，而台灣這一、兩年累計病例總數（截至10/5）16,255，死亡人數844，平均死亡率5%，從這數字發現每年的流感併發重症死亡率並不亞於感染新冠病毒所致。

台大公衛學院教授陳秀熙表示，新冠肺炎的衝擊，其實不在於死亡率的問題，主要在於傳染造成的恐慌心理，影響更大。據研究觀察，新冠肺炎病毒變異大或抗體持續力短，將「流感化」，未來就可能像流感疫苗一樣，每年都得施打，與病毒共存成為新常態。

雖然目前台灣中央流行疫情指揮中心防疫作法以「清零」為目標，但副總統賴清德日前則列舉台灣六大防疫作為，包括加速提高疫苗覆蓋率，逐步放寬防疫措施，讓台灣早日進入與病毒共存的新常態生活。

綜觀世界趨勢潮流，疫苗護照將成為必要的旅行文件；圖片／123RF

綜觀世界最新趨勢潮流，歸納台灣民眾未來旅遊時將有以下三個趨勢。

趨勢一：疫苗護照將成為必要的旅行文件

欣傳媒今年8月推出《後疫情時代 旅遊意願大調查》，其中即有85%的民眾認同未來疫苗及各種檢驗證明將成常備旅遊文件。

旅遊業視同疫苗護照將啟動國際觀光，至為重要。台灣國際觀光救援服務協會理事長許高慶表示，今年初即開始呼籲相關單位對疫苗護照重視，必須推動數位認證，避免假的紙本及資訊不完整，並符合國際標準，政府必須整合具公信力且國際化的疫苗證明，並發布行政命令，讓醫療院所和檢疫單位可輸入相關資訊，否則國人將面臨走不出去的局面。建議台灣利用新加坡系統，對接IATA的Travel Pass即可驗証，其App為付費機制，可透過量大壓到幾10元，或由政府買單。

趨勢二：疫苗護照規範下，出境旅遊世界地圖將改變！

目前世界各國對認可的疫苗品牌沒有統一標準，例如美國現階段除了核准莫德納、BNT與嬌生3種疫苗之外，美國CDC納入6款已獲美國食藥局（FDA）及WHO認可疫苗，歐洲則認可AZ、BNT、莫德納與嬌生4種疫苗，WHO核可疫苗未受到多數支持，因此施打什麼品牌的疫苗，也決定民眾可以前往哪些國家旅遊。

雄獅旅遊品牌策略總經理游國珍指出，採行疫苗護照之後，未來台灣出境的Outbound國際版圖會改變，世界地圖會改變，過去從台灣出發後，全世界兩、三百個航站都可以飛抵，兩、三百個國家可以旅遊，未來可能變只剩十個國家可以玩，未來的世界地圖將長得不一樣，有開放有航線，沒開放變黑暗，出境旅遊人口將變少，加上施打疫苗品牌問題，限制民眾可旅行的國家，也會影響出國意願，大部分人會在國內旅遊，而出境旅遊的費用也必然增加。

Wota Lifestyle營運長高睿騰表示，預估國際旅遊疫後初期階段費用會變高，因為觀光單位的成本大幅增加，長期來看估計還是會回歸消費者導向，因為旅遊不是硬性需求，短程國家旅遊的復甦較快，長途旅遊則會復甦較慢。

趨勢三：疫苗護照與旅遊泡泡大不同

受疫情影響下，目前開放國門啟動旅遊方式有兩種：旅遊泡泡、透過疫苗護照。旅遊泡泡是針對兩個互相認定是安全的區域開放旅遊，像台灣與帛琉，不需施打疫苗證明入境，回國也不用隔離；疫苗護照則是當地雖然還有疫情，但是把病毒流感化，前提是兩個國家的疫苗覆蓋率都達到一定程度以上，不求清零，是和病毒共存。

「台灣疫苗護照還沒成熟前，就只能仰賴旅遊泡泡。」雄獅旅遊品牌策略總經理游國珍指出，疫苗護照需要串聯兩個國家的後台機制，國家力量才能推動，而疫苗護照剛起步時，由於每個國家認可的疫苗品牌比較保守，相信逐步會放寬。

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撰 文／方雯玲 Wenling Fang 欣傳媒 https://www.xinmedia.com/article/198745