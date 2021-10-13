馬里亞納觀光局在台八週年 塞班2022年首辦太平洋迷你運動會

塞班軍艦島是熱門的水上活動勝地；圖片／馬里亞納觀光局提供

馬里亞納觀光局歡慶在台成立八週年，馬里亞納觀光局台灣代表蔡璧如表示，感謝各界朋友支持，協助馬里亞納觀光局在台灣的觀光推廣事務，使之成功圓滿。目前北馬里亞納群島(簡稱:北馬)新冠確診數258人，多為境外移入，死亡2人，至今已經連續好幾個月本土「零確診」，將在近期啟動與韓國旅遊泡泡，但作法較為保守，只允許打完兩劑疫苗的旅客入境。

馬里亞納觀光局連續舉辦六年活動「馬里亞納實習生」，被稱為地表最爽實習工作；圖片／馬里亞納觀光局提供

馬里亞納觀光局在台代表處自從2013年10月成立以來，高度活躍並跳脫框架，發想執行一連串的創意活動，力求提高能見度，其中最出色的活動「馬里亞納實習生」被稱為地表最爽實習工作，連續舉辦六年，至今無人能出其右，歷屆實習生得主也都如願爆紅且步步高升。但因新冠影響，目前此徵選活動暫停舉辦。馬里亞納觀光局更於2018年及2019年邀請台灣籍水下攝影家Yorko Summer擔任海洋觀光代言人，致力發展環保觀光永續經營，主打探索水下50米能見度，成功拓展藍海潛水旅遊市場。

塞班島預定2022年6月份舉辦太平洋迷你運動會，塞班是潛水人的天堂；圖片／馬里亞納觀光局提供

疫情控制得當，即將來臨的2022年太平洋迷你運動會(Pacific Mini Games)預定6月份於塞班島舉辦，這也是北馬第一次舉辦此盛會。「太平洋迷你運動會」又稱太平洋迷你奧林匹克運動會，首屆於1981在索羅門群島舉辦，每四年舉辦一次，是一項由大洋洲國家和地區共同參與的體育賽事，2009年之前，它被稱為「南太平洋迷你運動會」。它之所以被稱為「迷你」運動會，是因為它是太平洋運動會(Pacific Games)的縮小版。蔡璧如表示，此次盛會馬里亞納期待來自約30個國家共逾千位選手參加，秉持防疫優先的原則，盡力比賽之餘，也歡迎選手們造訪塞班島、天寧島及羅塔島體驗享受跳島樂活放鬆的賽後旅遊行程。

馬里亞納觀光局歡慶在台成立八週年慶，合作夥伴到場恭賀合影；圖片／馬里亞納觀光局提供

馬里亞納觀光局八週年慶，邀請業界賢達，頒發「馬里亞納觀光局之友」獎牌給各大旅行社合作夥伴，表達感謝之意，而各大主力航空公司包括韓亞航空、香港航空、台灣虎航、香港快運航空、動力航空、Alamo租車等夥伴，也都到場出席恭賀。

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撰 文／方雯玲 Wenling Fang

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