台北喜來登x大地酒店推「溫泉雙泊」之旅！送早餐吃到飽還能免費升等
台北喜來登大飯店不定期會與其他五星飯店攜手推出優惠專案，這回與大地酒店合作即日起推出「泉癒雙泊」專案，爽泡美人湯再加贈五星早餐，若為平日入住直接免費升等，近日天氣逐漸轉涼，揪團家中長輩來場「洗滌身心」的舒活之旅吧！
該專案優惠從即日起至11月20日止，最低入住價格為每房11,200元（已含稅及服務費），遊客可自由選擇要先住宿台北喜來登大飯店或大地酒店，第二晚將以贈送住宿券模式提供，並於2021年11月30日前使用完畢即可。房客以兩人為主，兩晚翌日都能享有免費早餐兩客，尤其大地酒店採自助式吃到飽，完全超值享受。
除此之外，入住台北喜來登時，享有贈送的迎賓飲品與強檔電影免費暢看，若平日入住另享客房升等禮遇，館內各式三溫暖與健身房等設施都是免費使用；而擁有「北投溫泉鄉之美」的大地酒店，強調純淨且世界唯一的青磺泉，可幫助旅客洗滌身心疲憊，再加上周遭賦予歷史與人文的觀光意義，保證非常放鬆愜意。值得注意的是此專案採限量販售，若遇國定假日需額外加價，更多詳情請上官網查詢。
台北喜來登大飯店
官網：www.sheratongrandtaipei.com
大地酒店
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