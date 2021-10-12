台北喜來登x大地酒店推「溫泉雙泊」之旅！送早餐吃到飽還能免費升等

歐洲是個相當有歷史又迷人的地區，現在有50個主權國家，其中包含了多個國際組織，像是大家最常聽到的歐盟，或是與旅遊有關的申根區，在歐盟成員國裡面，又有部分會員國使用歐元。相信大家對於這些組織，都有一種熟悉卻不瞭解的感覺，以下就讓小編帶著你們，一一了解這些組織的成員國，下次去歐洲就不會再搞混啦～

2021-10-10 10:01