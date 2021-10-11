台南新百貨！在地人的回憶「東帝士百貨」舊址變身14層建築　網友敲碗盼溫蒂漢堡回歸

台南人新亮點！位於北區西門路上的「東帝士百貨」2001年結束營業，除了百貨公司，手扒雞、頂樓遊樂場都曾是在地人經典回憶，而原址去年確定將重建成台南版「南山廣場」，日前外觀設計圖已曝光，預計2022年下旬完工，最快有望於2023年開幕，引發期待感。

圖／瀚亞設計

東帝士百貨舊址目前正如火如荼興建「南山台南廣場」，根據瀚亞設計資訊，基地占地逾5100坪，建築將高達12層，地下則有2樓，未來將引進商場、電影院、各式餐廳、健身房，還會有一般事務所，屬於複合式建築。屆時周邊主要道路也將會沿街種植雙排喬木、植栽綠帶，營造綠意都市景觀，而基地西側會有立德公園，並期望廣場能串聯帶狀綠廊，打造多元戶外活動空間。

圖／瀚亞設計

「台南式」臉書粉絲團日前分享外觀圖，提及主建築正施工至第6層，立馬吸引台南人熱議。不少網友結合當年回憶許願：「可以引進溫蒂漢堡嗎」、「頂樓會有遊樂園嗎？我懷念海盜船」、「微風南山嗎？期待」，也有人期盼能有IKEA、鼎泰豐。「南山台南廣場」計劃於2022年10月完工，2023至2024年有望開幕。

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