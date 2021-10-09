欣葉日本料理「下午茶」回歸！100款和食吃到飽，萬豪飯店Buffet壽星免費吃

隨著疫情趨緩，各大人氣百匯吃到飽皆已陸續回歸。其中「欣葉日本料理」被饕客敲碗已久的「下午茶時段」即日起正式恢復供應，假日540元起就能爽嗑100款和食，加上秋季新品超療癒；而高雄萬豪飯店的「豪享自助餐廳」​因應國慶祭出的888午間特價掀起熱議，壽星優惠「4人同行1人免費」同步開跑中，十月聚餐地點免煩惱。

欣葉日本料理：下午茶時段540元起爽嗑百款和食

欣葉日本料理秋季餐點9月登場，供應至11月，下午茶菜色以現場為準。圖／欣葉日本料理官網

人氣日式BUFFET「欣葉日本料理」自助餐一直深受粉絲喜愛，一次可以大啖壽司、生魚片、海鮮、燒烤、天婦羅、和菓子等經典美食，尤其無法出國的時候，成了眾人回味日本美味的選項之一。繼開放內用及9月秋季新菜上市，因應疫情暫停提供的下午餐服務，也在近日宣佈即日起開放14:30至16:30的用餐時段。

除了桃園中茂店尚未跟進，其餘門市皆已開放，每週六、日及國定假日限定。成人每位540元、兒童270元，截至10/22至官方臉書完成指定步驟參與抽獎，還有機會免費獲得一組2張的下午茶餐券，免費盡享100款經典和食大餐，活動預計抽3組。

高雄萬豪飯店：「你生日 我請客」4人同行1人免費

高雄萬豪酒店9樓「豪享自助餐廳」推壽星優惠。圖／高雄萬豪酒店臉書專頁

趁著國慶連假，高雄萬豪飯店推出獨家好康，只要是國慶壽星，或身分證字號含「10」（須連號），10/9至10/11出示證件至「豪享自助餐廳」用餐，即享國定假日午間888元、晚餐1010元的快閃促銷價。

雖然3日限定雙十優惠的訂位已滿，但10月壽星仍有機會獨享生日優惠。即日起只要符合4人同行，即享一位當月壽星本人免費吃，每8人則有2人免費，以此類推。「你生日 我請客」活動平假日皆適用，最低平日午餐每人722元，就能爽嗑星級飯店的自助海鮮總匯、現烤牛排、異國料理、甜點餐檯區等，省錢吃個過癮，揪團慶生時機到。

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