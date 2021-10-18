高雄捷運「橘線」這樣玩！ 8處拜訪高雄必吃美食及超人氣必遊景點
來到高雄港都，除了美食、美景、還有濃濃的人情味之外，怎麼可以不來體驗一下高雄捷運有多方便？更別小看高雄捷運站附近的人氣景點和在地美食，今天ReadyGo就來帶大家沿著「高雄捷運橘線」一路走走看看有什麼高雄美食及高雄必去的景點吧！
#1.西子灣站 | 西子灣夕陽
來到西子灣，你一定不能錯過的當然就是-西子灣的夕陽！西子灣市一處有著天然礁石的美麗港灣，每到太陽西下的時刻，夕陽緩緩落入海平面下的景致，天空連著海平面變成一片橘色，美不勝收的畫面，也是情侶增加浪漫氣氛的好去處喔！
地址：高雄市鼓山區蓮海路70號 ( 西子灣風景區 )
營業時間：24小時開放
#2.鹽埕埔站 | 鹽埕王家 甜湯之家
位於鹽埕埔新樂街上，距離鹽埕埔捷運站2號出口只要走路3分鐘即可到達。而鹽埕王家甜湯之家的人氣商品就是他們家的「豆花」，獨特風味的黑糖水，搭配綿密古早味手工豆花，最特別的是他們還有金桔檸檬的口味可以選擇，夏日炎炎能來一碗冰涼酸甜的豆花，絕對是沁涼消暑的好選擇～
地址：高雄市鹽埕區新樂街213-6號
電話：07-5619412
營業時間：週一～週日 11:00-20:00
#3.美麗島站 | 美麗島捷運站-光之穹頂
美麗島站的光之穹頂已經是到高雄必去必拍的著名景點之一了，還曾經被提為全世界最美車站第二名，還沒去過的人，來到高雄一定要來親身感受一下這個遠近馳名的壯麗藝術！
地址：高雄市新興區1中山一路15號
電話：07-793-8888
營業時間：週一～週日 11:00-20:00
#4.信義國小站 | 逍遙園
逍遙園創建於1939年，為日治時期留下來的古蹟。這座隱身於巷弄的古老宅邸，距離信義國小站僅走路2分鐘的距離，而且民眾皆可免費入園，要欣賞集結了日式建築風格及西洋美學的建築，就快搭捷運過去一探究竟吧！
地址：高雄市新興區六合一路55巷15號錦田路為入口處
電話：07-235-1216
營業時間：週二～週五11:00-17:00/週六～週日11:00-18:00/週一休園
#5.五塊厝站 | 賀加燒肉飯滷肉飯
高雄超人氣老店，平價又美味，讓你炭烤燒肉和香醇滷肉一次擁有，滷味和小菜也令人食指大動。平日人潮就已經絡繹不絕，更不用說假日，總是大排長龍，也是高雄人都大推的在地美食，還不趕快去排隊！
地址：高雄市新興區六合一路55巷15號錦田路為入口處
電話：07-235-1216
營業時間：週二～週五11:00-17:00/週六～週日11:00-18:00/週一休園
#6.衛武營站 | 衛武迷迷村
衛武迷迷村為全國首座塗鴉社區，距離衛武營捷運站只要走路5分鐘即可到達，為了美化社區，高雄政府集結了國際知名藝術家，以及國內頂尖藝術創作者來進行大型壁畫牆面彩繪、公共物件藝術創作，想要感受滿滿的藝術氣息、拍上漂亮的美照，來這裡準沒錯！
地址：高雄市苓雅區尚勇路6號
電話：無
營業時間：24小時開放
#7.鳳山西站 | 高記早點
說到高雄必吃早餐，一定要來試試看就在鳳山西站1號出口對面的-高記早點！最經典必點的當然是他們的「經典組合」啦！小編最推薦選擇：手工蛋餅+油條＋蛋，加上特製的生洋蔥醬油，爽脆的口感非常過癮呢～
地址：高雄市鳳山區自由路352號
電話：07-747-3711
營業時間：週二～週日10:30-3:00/週一公休
#8.大東站 | 大東文化藝術中心
從捷運大東站一走出來便可以看到「大東文化藝術中心」佇立在眼前，這裡被定位為多功能文化園區，外型設計十分特殊別緻，並以自然元素為主軸，加入了風、光影、雨水等意象，營造出東方禪意之美，非常適合悠靜的散散心、散散步。
地址：高雄市鳳山區光遠路161號
電話：07-743-0011
營業時間：24小時開放
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