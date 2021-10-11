農遊券放大再放大！雄獅一日遊下殺4.2折起 農遊當道玩法
五倍券與各式加碼券即將在10/25即將登場，你是否已經規劃好該如呵使用了呢？農委會水土保持局聯手雄獅旅行社推出「優遊農村FUN心玩」計畫，彙整全臺優遊農村業者及各地亮點社區，打造多條農遊路線以及特色玩法，並有一系列優惠方案讓民眾可以來撿好康，把握這次機會，讓你把五倍券、農遊券，放大再放大！
想要在苗栗黃金小鎮騎著鐵馬，迎著微風恣意在田間享受愜意生活嗎？或是在花蓮馬太鞍濕地感受無限生機的生態之美，並且還可以享用特殊的石煮鍋料理，搭配這次五倍券以及農遊券的發放，雄獅旅遊喊出一日精選遊程下殺折扣4.2折起的超划算優惠，不僅如此，還有花蓮三天兩夜每人原價9,699元，專案優惠價每人7,499元起，入住瑞穗天合夢幻頂級度假城堡及翰品幾米主題飯店的超划算方案，雄獅集團黃信川總經理表示：「疫後民眾喜歡走向自然，正是農村旅遊的好時機，希望透過與政府聯手，推出更多行程優惠，期望年底帶領萬名遊客至農村感受農遊樂趣。」
農委會水土保持局李鎮洋局長表示：「臺灣農村擁有自然風光、生態及溫暖人情味，與全國30家旅行同業推出『農村Fun心玩』方案，歡迎大家一起來農遊。」總計超過167項各式各樣的農村深度體驗，優惠方案也是十分多元，有買一送一、買大送小、買餐送體驗、買遊程送農村特色好物等多樣農旅玩法，如此超值就是要讓民眾走入農村、玩在農村，享受在地農遊的樂趣。
欣傳媒 https://www.xinmedia.com/article/198756
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