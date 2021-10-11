農遊券放大再放大！雄獅一日遊下殺4.2折起　農遊當道玩法

五倍券與各式加碼券即將在10/25即將登場，你是否已經規劃好該如呵使用了呢？農委會水土保持局聯手雄獅旅行社推出「優遊農村FUN心玩」計畫，彙整全臺優遊農村業者及各地亮點社區，打造多條農遊路線以及特色玩法，並有一系列優惠方案讓民眾可以來撿好康，把握這次機會，讓你把五倍券、農遊券，放大再放大！

想要在苗栗黃金小鎮騎著鐵馬，迎著微風恣意在田間享受愜意生活嗎？或是在花蓮馬太鞍濕地感受無限生機的生態之美，並且還可以享用特殊的石煮鍋料理，搭配這次五倍券以及農遊券的發放，雄獅旅遊喊出一日精選遊程下殺折扣4.2折起的超划算優惠，不僅如此，還有花蓮三天兩夜每人原價9,699元，專案優惠價每人7,499元起，入住瑞穗天合夢幻頂級度假城堡及翰品幾米主題飯店的超划算方案，雄獅集團黃信川總經理表示：「疫後民眾喜歡走向自然，正是農村旅遊的好時機，希望透過與政府聯手，推出更多行程優惠，期望年底帶領萬名遊客至農村感受農遊樂趣。」

農委會水土保持局李鎮洋局長與雄獅集團黃信川總經理等全台業者合力推廣（圖來源／雄獅旅遊）

農委會水土保持局李鎮洋局長表示：「臺灣農村擁有自然風光、生態及溫暖人情味，與全國30家旅行同業推出『農村Fun心玩』方案，歡迎大家一起來農遊。」總計超過167項各式各樣的農村深度體驗，優惠方案也是十分多元，有買一送一、買大送小、買餐送體驗、買遊程送農村特色好物等多樣農旅玩法，如此超值就是要讓民眾走入農村、玩在農村，享受在地農遊的樂趣。

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