西拉雅「趣」飛車總獎金35萬 最狂賽事再次襲來

【旅奇傳媒/編輯部報導】還記得去年秋天南臺灣最狂賽事—西拉雅趣飛車嗎？讓大家久等，我們回來了！交通部觀光局西拉雅國家風景區管理處舉辦「2021西拉雅趣飛車」活動，廣發英雄帖邀請各路英雄，12月19日在走馬瀨農場展現「我型我速」！

▲「西拉雅趣飛車」今年也新增小小飛車暖身賽，讓小朋友挑戰。 圖：西拉雅國家風景區管理處／提供

西拉雅國家風景區管理處處長許主龍發出英雄帖，並由去年獲獎的隊伍「頭文字S」代表接下挑戰，2021西拉雅趣飛車報名就此正式開始！總獎金35萬、冠軍隊伍可獲得18萬元。報名自10月12日起至11月5日止，前25隊報名並且完賽的隊伍還可以享有交通補貼5000元。

▲廣邀創意達人改裝飛車，展現速度與激情。 圖：西拉雅國家風景區管理處／提供

「西拉雅趣飛車」活動今年已邁入第8屆，受到疫情影響，今年將在12月19日重返走馬瀨農場，賽事在冬天舉辦，照樣熱血沸騰，歡迎各路創意達人、造車好手、賽道狂人組隊來報名，也歡迎大朋友小朋友12月19日一起來到走馬瀨農場，除了感受現場從賽道斜坡衝刺而下的臨場感，更要欣賞各家車隊匠心獨具的創意與風格，參賽隊伍盡情展現「我型我速」，讓這個冬天熱力無限。

▲熱血沸騰的飛車改裝，讓冬天也氣氛昂揚。 圖：西拉雅國家風景區管理處／提供

為了進一步推廣西拉雅趣飛車，讓年紀太小還不能參賽的小朋友也能體驗無動力飛車的樂趣，今年西拉雅管理處特別在趣飛車活動之外，新增「小小飛車暖身賽」。暖身賽將於官田遊客中心二樓設置軌道，邀請6-12歲的小朋友，發揮創意打造屬於自己、獨一無二的無動力小車。

「小小飛車」賽事將分為1到3年級和4到6年級兩個組別，參賽選手可以事先完成自己的參賽車輛，或是參加現場的工作坊，在達人的教學下以現場提供的材料組車。

12月19日趣飛車活動當天，除了精彩賽事，還有太古可口可樂、迪卡儂等多家企業共襄盛舉，以及豐富的草原活動，讓大家不只比賽看得過癮，也能玩得過癮！

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