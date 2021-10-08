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花蓮羅山遊客中心開賣有機美食 體驗有機村一日遊

旅奇傳媒 / 旅奇傳媒 TR Omnimedia
羅山有機村感受豐富的內涵。　圖：花東縱谷國家風景區管理處／提供
羅山有機村感受豐富的內涵。　圖：花東縱谷國家風景區管理處／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】交通部觀光局花東縱谷國家風景區管理處（以下簡稱縱管處）為推廣花蓮富里鄉羅山村當地遊憩特色，於去年完成羅山瀑布步道整修及週邊休憩設施工程，為提供遊客優質服務，羅山遊客中心賣店招租作業結果，由在地業者羅山大自然工作坊得標。

▲羅山遊客中心旁附設賣店。　圖：花東縱谷國家風景區管理處／提供
▲羅山遊客中心旁附設賣店。　圖：花東縱谷國家風景區管理處／提供

羅山大自然工作坊 遊客中心開賣有機美食

羅山大自然工作坊即日起，提供諸如泥火山豆腐、有機豆漿、炒米香等富有在地特色之美食，讓喜愛花東自然環境之遊客，可親臨探訪羅山有機村，在秘境探訪玩味之餘，能在遊客中心歇腳，喝一杯冰涼的蜜香紅茶，佐一份在地美味，細細梳理羅山一日遊的收獲。

▲羅山遊客中心周邊景致，可遠眺中央山脈群峰。　圖：花東縱谷國家風景區管理處／提供
▲羅山遊客中心周邊景致，可遠眺中央山脈群峰。　圖：花東縱谷國家風景區管理處／提供

羅山大自然工作坊負責人林益誠，是一位資深的「返鄉中年」。從北部回到羅山的這些年，除了經營泥火山豆腐的手作體驗、客家傳統美食的開發與推廣外，為了團結有機村內部力量，整合資源發揮優勢，林益誠同時也擔任羅山社區發展協會理事長。未來賣店的定位採時下最風行的低碳元素，以最在地的食材，呈現最道地的美味。

▲羅山瀑布步道。　圖：花東縱谷國家風景區管理處／提供
▲羅山瀑布步道。　圖：花東縱谷國家風景區管理處／提供

羅山村  打造全國第一個有機農業村

縱管處處長郭振陵表示，花東地區仍保有青山綠水及新鮮空氣之天然優質環境，當地居民為了永續保留大自然美景，齊心推動無毒有機產業，將羅山村打造成為「全國第一個有機農業村」。在羅山有機村除了吃得到無毒有機農特產品之外，還能參與在地結合農業、生活、自然的豐富體驗遊程。另一方面，也希望未來能以羅山遊客中心附設賣店為羅山有機村對外接待之窗口，持續推廣有機村無毒永續的理念，讓喜愛羅山的遊客看得到、吃得到、感受到有機村的豐富內涵。

▲從瀑布步道可遠眺羅山瀑布。　圖：花東縱谷國家風景區管理處／提供
▲從瀑布步道可遠眺羅山瀑布。　圖：花東縱谷國家風景區管理處／提供

 

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