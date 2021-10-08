《俗女養成記2》超美取景地！ 「天空之鏡」無邊際泳池，連園區名字都唯美
隱身在台南山林間有一座從景色到名字都十分唯美浪漫的「仙湖休閒農場」，同時它也是《俗女養成記2》的取景拍攝地，一播出就引起粉絲們熱烈討論的無邊際泳池就在這裡！「仙湖休閒農場」是個民宿同時也提供農作生活體驗，最大亮點就是農場內有座無邊際山泉泳池，眼前360度壯闊山景及雲海盡收眼底，倒映在水中的景色就像「天空之鏡」般仙氣破表，也因此吸引許多遊客特地前來朝聖！
「仙湖休閒農場」座落在台南東山海拔277公尺的獨立山頭，「仙湖」之意為仙境之湖，因為晨間、黃昏及雨後的雲海，讓山頭看起來像座湖中小島，360度都能見到美麗山景圍繞，在地居民們便將此處暱稱仙湖。園區內除了提供住宿服務外，特別的是農場將傳承百年的灶寮文化與山中生活結合，來此還可以體驗農作生活，十分適合身心俱疲的現代人來此遠離塵囂、放鬆身心。
而最受人矚目的「天空之鏡」無邊際泳池，不管是晨曦時分或是黃昏餘暉時來取景，都可以拍到超仙氣的無死角美景，若幸運的話還可以觀賞到低海拔雲海環繞，不過目前此泳池只開放拍照，並無開放下水，同時也提醒民眾想來大拍美照也要記得遵守防疫措施喔！
台南仙湖休閒農場
景點地址：台南市東山區南勢里大洋6-6號
營業時間：9:00-17:00
門票資訊：全票150元(可折抵100元)
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