《俗女養成記2》超美取景地！ 「天空之鏡」無邊際泳池，連園區名字都唯美

清新自由的復古氛圍，加上好吃到不行的在地人氣小吃，讓台南總是在旅遊人氣榜上居高不下。終於等到解封可以出去玩的時候了，跟大家分享一下最近讓小編很心動的特色住宿，記得先存下來當口袋名單，趕緊為自己規劃一趟好吃、好玩、好住、好逛的台南小旅行，衝一下台南一解旅遊之渴吧！

2021-10-08 13:00