秀創意！尋找喔熊的小編好朋友 徵選圖文拿6,000元現金禮券

【旅奇傳媒/編輯部報導】為推廣2021自行車旅遊年，交通部觀光局全新推出「尋找喔熊的小編好朋友」線上活動，即日起至10月11日，徵選「16條自行車路線」主題圖文，投稿獲選最高有2,000元現金禮券，不僅如此，還可參加抽獎，有機會獲得Line Pionts 1,000點、500點、喔熊限量環保吸管等多重好禮，分享你的創作貼文，換你來當「交通部觀光局一日小編」！

▲徵求創意，快來投稿「16條自行車路線」主題圖文。 圖：交通部觀光局／提供

交通部觀光局表示，有鑑於台灣民眾喜愛出遊拍照，分享在社群平台與親友分享，此次特別推出線上活動，凡透過圖片文字分享北海岸自行車路線、花東縱谷自行車路線、日月潭自行車路線、雲嘉南濱海自行車路線、大鵬灣自行車路線等16條多元路線內容，不限形式創作，手機拍照、專業攝影或是插畫皆可，即可完成投稿。

▲插畫家示範合作圖文，雲嘉南沿海自行車旅遊。 圖：交通部觀光局／提供

投稿完成後，還可進行「投票」，每人每天最多可投3票，選出最有創意、最有梗的圖文；而投票者也可參加抽獎，投票越多，中獎機率越高！有機會獲得Line Pionts 500點、喔熊限量周邊等好康禮物，等你來拿。

為鼓勵民眾踴躍參加，交通部觀光局特別加碼「人氣貼文獎」，經網路投票及活動評選小組選出的5篇圖文，將發布於交通部觀光局Facebook粉絲專頁（110年10月14日至18日），活動期間內獲得最高網友互動數（按讚+留言+分享等），可獲得額外4,000元現金禮券！

活動網址：https://tbroceditor.com/

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