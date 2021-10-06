五倍券搶先用！國泰旗下飯店「住1晚送1晚」　再享最高10000元折抵免費拿

五倍券即將於10月8日正式開放使用，許多民眾磨刀霍霍設想如何使用五倍券。這回國泰飯店觀光事業集團推出持五倍券0元現金入住，再送最高一萬元住宿抵用券與會員點數，持國泰信用卡綁五倍券還可免費升等，超狂優惠就在這檔快衝。

圖／和逸飯店官網

國泰飯店觀光事業集團的旗下飯店遍佈全台，包含和逸飯店（台北民生館、台北忠孝館、桃園館、台南西門館、高雄中山館）與慕軒飯店，高品質的入住服務與餐飲環境常常吸引不少觀光客前往消費。

圖／和逸飯店官網

這回因應五倍券的特地推出住宿與餐飲優惠。住宿方面，像是和逸飯店台北忠孝館、民生館、台南西門館與高雄中山館，只要持五倍券直接「住一晚再送一晚」，其中台北忠孝館、民生館與高雄中山館，還享有會員加贈4000元住宿抵用券與4000元會員點數（可免費換住宿與獎勵商品）。

圖／和逸飯店官網

除此之外，慕軒飯店與和逸飯店桃園館使用五倍券可以「0元入住」，慕軒飯店直接再贈龍蝦牛排海陸饗宴大餐；而和逸飯店桃園館則再贈濱海自助百匯與歐陸套餐，上述兩者更狂再送5000元的住宿抵用券和5000元的會員點數。

值得注意的是，持有五倍券綁定國泰世華銀行消費還能享有免費房型升等，不僅如此，旗下的餐飲優惠也享有五倍券優惠，像是和逸飯店桃園館的Cozzi Market與Yi Hui Xuan餐廳享有滿500元送500元抵用券。更多好康優惠請上和逸飯店與慕軒飯店官網查詢。

圖／和逸飯店官網

圖／和逸飯店官網

延伸閱讀：

．五星「喜來登限時買1送1」快衝！一人最低免1700元，再送阜杭豆漿早餐

．北部「最美煙火」國慶10月登場！淡水漁人碼頭首推8場次