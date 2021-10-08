就要住得不一樣！「台南特色住宿」TOP5推薦，同場加映周邊景點

清新自由的復古氛圍，加上好吃到不行的在地人氣小吃，讓台南總是在旅遊人氣榜上居高不下。終於等到解封可以出去玩的時候了，跟大家分享一下最近讓小編很心動的特色住宿，記得先存下來當口袋名單，趕緊為自己規劃一趟好吃、好玩、好住、好逛的台南小旅行，衝一下台南一解旅遊之渴吧！

台南特色住宿飯店推薦TOP5

台南住宿＃1 捷絲旅台南十鼓館

▲台南特色住宿-捷絲旅台南十鼓館大廳沉穩溫潤又時尚活潑的設計。 （圖／捷絲旅台南十鼓館）

全台首座以復古糖廠為主題的旅店「捷絲旅台南十鼓館」，無畏疫情，於2021年6月全新開幕。飯店外觀取方糖為設計靈感，內部空間以鐵鏽色、木質調的工業風裝潢為主，融入磨石子、壓花玻璃、紅磚牆等復古元素，搭配藤編椅、復古花紋的抱枕，就好像古城台南遇見年輕活力的捷絲旅，在沉穩溫潤的設計中，展現出時尚活潑的樣貌。

▲台南特色住宿-四周是蒼蒼綠茵景色的捷絲旅台南十鼓館。 （圖／捷絲旅台南十鼓館）

坐落在十鼓仁糖文創園區內的捷絲旅台南十鼓館，四周是蒼蒼綠茵的景色，少了市中心的水泥叢林，讓人在度假期間可以完全放鬆。加上約有七成的房間都有陽台，在房間待膩了，可以走到陽台吹吹風、欣賞戶外景色，好不愜意。捷絲旅台南十鼓館總共有129間客房，共有8種房型。其中最特別的莫過於提供上下舖床型的「鼓趣客房」，可以讓三五好友一邊享受高CP的旅宿體驗，又能像背包客保有各自隱私的睡眠空間。

捷絲旅台南十鼓館

地址：台南市仁德區文華路二段300號

電話：(06)266-0568









台南住宿＃2 台南老爺行旅

▲台南特色住宿-台南老爺行旅融入傳統紅眠床意象的客房。 （圖／台南老爺行旅）

作為老爺集團的第一家行旅，「台南老爺行旅」在飯店年輕化的營運路上早已站穩腳步。強調與在地元素及藝術深度連結，飯店內裝大量使用老厝屋瓦、城門紅磚、窗櫺格紋、鐵花窗與花磚等元素，將台南的地貌和傳統意象，搭配鮮明輕快地色調，重現在飯店內。

與南紡購物中心共構的台南老爺行旅，共有223間客房。客房以黑白色為設計基底，並融合台灣傳統紅眠床的意象，加上仿古街燈與花布搖椅，真叫人有種回到過去的恍惚。

▲台南特色住宿-台南老爺行旅以在地藝術策展的展覽空間。 （圖／台南老爺行旅）

而說到在地文化的連結，不得不提一樓大廳一隅的「甘情商號」，一整面的高牆陳列著飯店精挑細選過的在地設計師與職人的作品及工藝好物，藉著質感的設計，呈現出老爺行旅貼近人文藝術的生活品味與質感。館內更是在住房樓層的6至9樓電梯口規劃成藝術展間，稱為6789 Gallery，引入多元但充滿濃濃台灣味的策展，讓住客在享受舒適的居住體驗的同時，也浸染台南生活中的文化回憶。

台南老爺行旅

地址：台南市東區中華東路一段368號

電話：(06)236-6168

台南住宿＃3 安平留飯店

▲台南特色住宿-安平留飯店入口充滿綠意的植栽牆。 （圖／AsiaYo！亞洲最大的住宿訂房平台）

再來要介紹一間小而美的飯店「安平留飯店」。坐落在安平河畔的精緻飯店，光是名字就很有意思。L’eau，是法文「水流」的意思，發音就是「留」，恰到好處地詮釋了飯店以「生活之水」為精神意象，藉著舒適安穩地款待，留住旅人匆忙的腳步。

飯店外觀像是歐洲街頭的房舍，佐以生氣勃勃的植栽牆，讓人一秒來到歐洲街頭。推門而入，法式浪漫的氛圍隨即撲鼻而來，無論是圓弧狀的用餐空間、復古的大矮凳、沉穩的鋼琴，或是櫃子上繽紛的乾燥花、純白大理石櫃台，悄悄釋放台南的藝術底蘊與非凡的品味。

安平留飯店最特別的，就是每層樓皆以不同的法國經典女性作為代表，像是摩納哥王妃Grace Kelly、知名影星奧黛麗赫本、香奈爾創辦人CoCo Chanel等。因此每一樓層與房間的設計風格盡不相同，從貴氣華美的低調奢華房型、少女心滿滿的馬卡龍色系房型，到復古木質調的典雅房型，都極其用心與細膩，就是要讓旅人一入住就邂逅法式優雅的情懷。

安平留飯店

地址：台南市安平區府前四街99號

電話：(06)298-2000

台南住宿＃4 仙湖休閒農場

▲台南特色住宿-仙湖休閒農場可飽覽群山層疊景致的絕佳視野。 （圖／仙湖休閒農場）

如果不想住在台南市區，不妨到稍遠的東山吧！坐落在獨立山頭上的「仙湖休閒農場」，雖然只有海拔277公尺，但不只擁有居高臨下的絕佳視野，還可以遠眺嘉南平原、將當地聚落盆地風光及群山層疊的景致盡收眼底。每年11月到隔年5月，低海拔的雲海繚繞，宛若仙境中的湖泊，也因此有了仙湖這個夢幻的名字。

▲台南特色住宿-在仙湖的無邊際山泉泳池享受山林綠景的美好。 （圖／仙湖休閒農場）

整個園區佔地52公頃，可劃分為11個區塊，包含接待旅客的山言大樓、迎山而建的宿泊區、瞭望亭、餐廳、體驗中心、山林步道，以及熱門打卡點的無邊際山泉泳池，看似多元卻一點也不複雜。農場內四處還擺放各種座椅，讓旅人走著逛著，累了隨時可以停下腳步，坐下放空休息。

以種植農眼為主的仙湖休閒農場，遵照200年來的工法，用土窯燒出富有飽滿煙燻味的龍眼乾，加上自產的咖啡，調製成明星飲品——桂奶咖。輕啜一口桂奶咖，在農場中靜靜待著吧，讓一望無際的山景，填滿這段完全屬於自己的閒適時光。

仙湖休閒農場

地址：台南市東山區一鄰6-2號

電話：(06)686-3635

台南住宿＃5 趣淘漫旅台南

▲台南特色住宿-趣淘漫旅台南是全台首間以冒險體驗為主題的飯店。 （圖／趣淘漫旅台南）

位在台南曾文水庫風景區內的「趣淘慢旅」，四周被群山圍繞，處處綠樹成蔭，彷彿是個寧靜清幽的住宿空間，但沒想到它竟然是全台首間以冒險體驗為主題的飯店，大膽活潑的裝潢配色，加上多達十幾項的室內外冒險體驗，讓大人小孩在這裡都可以玩的很盡興！

▲台南特色住宿-最受矚目的「擎空塔台」，可進行多項冒險任務。 （圖／趣淘漫旅台南）

其中最受矚目的，就是在「擎空塔台」上可以進行的攀岩、高空滑索、自由落體等四項冒險任務，其中最刺激的莫過於長達100公尺的極速滑索，在體驗飛翔俯衝的同時，享受整個飯店戶外的動人美景。

如果喜歡靜態冒險的人也不用害怕無聊，密室逃脫及全館解謎會是不錯的選擇。以整個飯店區域為活動範圍的全館解謎，只要利用手機就可進行遊戲。目前只要入住就可以免費體驗高空漫步、自由落體、全館解謎等六項設施，快找到三五好友一起瘋玩趣淘吧！

趣淘漫旅台南

地址：台南市楠西區密枝里密枝102-5號

電話：(06) 575-3333









台南特色住宿周邊景點推薦

台南除了不斷推陳出新的美食，熱門打卡景點更新的速度也真是超越寫文章的速度啊。這次順手介紹幾個上面分享的特色住宿周邊的人氣景點吧，不同的遊憩類型任君自由選！

周邊景點＃1 漁光島

▲台南特色住宿周邊景點-夕陽西下，海風徐徐的漁光島特別溫柔。 （圖／Tripbaa趣吧！旅遊平台）

對於漁光島，相信大家都不陌生了。跟基隆和平島有點像，只要跨越漁光橋就可以登上這個緊鄰安平漁港的獨立小島，彷彿進入到與世隔絕的秘境。島上有一半以上的面積是森林，再往外側的沙灘，更有月亮灣之美名。最推薦傍晚時分來到這裡吹吹海風、踏踏浪，或是走走林間步道、來個SUP體驗，隨著夕陽西沉，享受被小島緩緩包圍的溫柔時光。

漁光島

地址：台南市安平區漁光路114號

電話：(06) 575-3333





周邊景點#2 十鼓仁糖文創園區

▲台南特色住宿周邊景點-十鼓仁糖文創園區內打造的魔法工廠十分吸睛。 （圖／十鼓仁糖文創園區）

以日治時代老糖廠改建而成的十鼓仁糖文創園區，是亞洲第一座鼓樂主題的國際藝術村。園區內有刺激的煙囪溜滑梯，還有最近狂刷IG版面的「霍格華茲魔法工廠」。高掛半空的飛天魔法書、復古的書櫃牆面、歐風居家壁爐、懸空的飛天掃都是IG的好朋友。既然來了園區，就別錯過夢糖劇場裡的十鼓擊樂團常態展演，觀眾們可以在劇場內享受視覺與聽覺的極致震撼與精湛鼓樂演出。

十鼓仁糖文創園區

地址：台南市仁德區文華路二段326號

電話：(06)266-2225

周邊景點＃3 奇美博物館

▲台南特色住宿周邊景點-從裡到外都充滿歐式風情的奇美博物館。 （圖／Tripbaa趣吧！旅遊平台）

陽光下顯得特別耀眼的奇美博物館，有著高聳的圓頂造型、希臘神殿列柱式大門，襯上台南的藍天白雲與戶外大片綠地相輝映，讓人目不轉睛。這是一座為大眾而設的綜合性博物館。館內展出超過四千件作品、領域包含西洋藝術、樂器、兵器、自然史等，以及不定期推出各項展覽，無論男女老少不同的族群，都可以在這邊找到滿足自己心靈的養份。

奇美博物館

地址：台南市仁德區文華路二段66號

電話：(06)266-0808

周邊景點＃4 174翼騎士驛站

由廢棄農舍改建的景觀咖啡廳「174翼騎士驛站－私人招待所」，原是重機騎士中途休息、喝杯咖啡的地方，因為有一條絕美的透明玻璃天空步道，而成為網友奔走相告的人氣景點。站在長達12公尺的天空步道的末端，可以飽覽鄰近山巒之美，而透明的橋身將整片的藍天白雲映射上來，彷若置身天空之境的感覺，超有延伸感，十分漂亮。

174翼騎士驛站－私人招待所

地址：台南市東山區中山高速公路42號

電話：(06)686-3350

周邊景點＃5曾文水庫

▲台南特色住宿周邊景點-曾文水庫裡登上居高臨下的觀景台，將湖面景致一覽無遺。 （圖／Tripbaa趣吧！旅遊平台）

身為全台最大的水庫，曾文水庫的水資源主要提供嘉南地區灌溉及民生用水，但也開放旅客乘坐觀光遊艇，一邊隨專業的解說員了解水庫的生態與風景，一邊將綠波蕩漾的湖畔景色盡收眼中。登上擁有360度絕佳視野的「觀景塔橋」，旅人可以居高臨下俯瞰曾文水庫壯闊風光，並遠眺翠綠優美的群山。沿著水庫內約10公里環湖道路騎著自行車，開啟鐵馬輕旅行也別有一番快意。

曾文水庫

地址：台南市楠西區密枝里70號

電話：(06)575-3251





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