「超商＆量販」五倍券放大法＋振興優惠！7-11、全家、全聯...5大最划算好康一覽

隨著疫情趨緩，政府全新祭出的紙本振興五倍券於10/8起開放領取，各大通路、業者紛紛抓緊機會釋出專屬回饋以吸引民眾消費。今天跟大家分享及更新超商、量販最新方案，其中7-11最高可領取1800元的優惠券，憑200元或500元振興券面額還可入手2倍價格的商品；全家便利商店、OKmart全聯福利中心、愛買也有各自的促銷活動，一篇就能跟上。

7-ELEVEN

圖／7-ELEVEN提供

7-11今（5日）宣佈，10/8早上9點起至11/2，凡持紙本振興五倍券到實體門市消費，購買「5000元振興隨取卡」可額外獲得價值1800元的振興優惠券、「3000元振興隨取卡」則有800元的優惠券。

持券除了可作為7-11門市的購物金，也可至合作品牌「星巴克、Mister Donut、Cold Stone、BEING Spa」全額折抵，康是美、統一時代百貨台北店、高雄夢時代購物中心則可滿額折抵使用，還能免登記抽臺北時代寓所、台北W飯店、Klook、foodpanda等品牌的大禮包，全通路加起來最高總價達25520元，主打放大5倍的回饋。

此外，活動期間若使用200元或500元面額的五倍券，購買CITY飲品系列、飲料、零食糖果、冰品、美容保健等多逾70款指定商品，200元振興券可消費400元、500元則可購買1000元商品，相當於下殺5折。

全家便利商店

圖／全家便利商店提供

全家便利商店10/8開放民眾至門市領券，成功領取即可獲得全家400元及屈臣氏100元購物金。而全家最新推出限量40000份的「真心放大福袋卡」，用2200元即可買到價值3000的購物金，10/6起至10/12販售，每人限購一份，不限五倍券支付。

此外，若於「全家行動購」網路商城單筆消費滿1000元，還可領取2000元振心折價券，截至10/31使用指定支付工具LinePay、悠遊付、Apple Pay、街口支付結帳，加碼抽訂單免費優惠，讓鐵粉一路省。

OKmart

圖／OKmart提供

OKmart「振興五倍劵」方案以推出咖啡方案，10/8至2022/4/30期間憑紙本五倍券購買大杯莊園級美式咖啡，原價每杯45元，200元面額可入手10杯、500元有25杯、1000元則有51倍，每杯下殺19元比買一送一還划算。凡使用5000元五倍券購買大杯冰美式咖啡，最高現省6475元。

不僅如此，活動期間全台門市也有全店品項10%回饋，200元紙本可買到220元商品，以此類推，另有「超值懶人專區」可憑一張振興券就帶回家，而10/8至12/31至OKmart登錄發票，亦能再抽5000元OK購物金。

愛買量販

圖／愛買量販提供

10/8起至10/19凡於愛買量販購買電視、冰箱、洗衣機、空調或小家電，單筆消費滿15000以上，即可使用5000元紙本振興券折抵7000元，現賺2000元。而持15000元紙本振興券，購買指定家電，消費超過150000元以上，即贈Switch或日立吸塵器1元加購券。

此外，10/8至10/11還有不限支付方式的「滿千送千」，最高享5000元回饋，10/12至11/16期間滿額可兌換使用。

全聯福利中心

活動期間，每儲值1,000元振興五倍券就可享1次抽獎機會，每週都有機會獲得10,000元振興福利金。圖／全聯福利中心提供

全聯福利中心10/8起推出限定回饋，只要憑PX Pay會員或實體福利卡，持紙本振興券儲值單筆滿1000元，即可獲贈500福利點，再加碼抽10000元振興福利金，每週抽100名，共1000名額。

全聯也祭出「振興大禮包2.0版」，麗寶樂園、劍湖山世界、宜蘭傳藝中心等人氣景點門票買一送一，也有開飯、丸亀製麵、西堤牛排優惠券等，最高現省23000元，全台限量100萬份。

另外，PXGo!全聯線上購「加加購物節」10/8至10/11進行，全站消費單日滿1000元送1000福利點，最高享10%回饋；而小時達加碼再推出館內滿1000元可現折100元，消費滿1100元再額外享10%福利點回饋。

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