台灣出遊新選項！ZIPAIR「豪華的」廉價航空　票種、各項規定一次看

ZIPAIR Tokyo為日本航空旗下的廉價航空公司，於2020年中開始營運，預計於2021年末來台灣開設航點。ZIPAIR的機艙以黑白色調為主，機組人員的制服也同為黑白色，乾淨簡潔的形象，讓他們在一推出時便造成轟動！以下就跟著小編一起來了解ZIPAIR這家航空公司吧～

ZIPAIR Tokyo介紹

ZIPAIR（暫譯：捷翼）的母公司為日本兩大航空公司之一的日本航空，ZIP一詞有「速度和活力」之意，代表ZIPAIR將會有快捷的飛行時間。另外，「ZIP CODE」為英文的郵政號碼，乘載著ZIPAIR的信念，希望可以載著旅客飛往世界各地。

ZIPAIR Tokyo航點

ZIPAIR Tokyo。 圖／Flickr

ZIPAIR以東京成田機場為樞紐機場，飛往南韓首爾、泰國曼谷、美國檀香山和新加坡等地，並計畫2021年10月要來台灣開設航點。相信在未來，ZIPAIR Tokyo將會有更多長途航線，屆時台灣人就可以搭乘ZIPAIR，前往東京轉機至世界各地囉！

ZIPAIR Tokyo票種

訂機票。 圖／shutterstock

ZIPAIR提供多種年齡層的機票，以及服務套裝組合方案，也可以於訂購時，選擇更好的座位和位置。由於ZIPAIR尚未開通東京至台灣的航線，因此無法得知詳細的票價，但是ZIPAIR的定價將會是日本航空的一半！以下將詳細說明ZIPAIR的票價模式。

年齡分類

成人（15歲以上）

可獨自搭乘飛機。

兒童A（12～14歲）

1. 不可獨自搭乘飛機，須由成人乘客陪同。

2. 不可選擇緊急逃生出口座位。

兒童B（7～14歲）

1. 不可獨自搭乘飛機，須由成人乘客陪同。

2. 不可選擇緊急逃生出口座位。

兒童C（2～6歲）

1. 不可獨自搭乘飛機，須由成人乘客陪同。

2. 不可選擇緊急逃生出口座位。

3. 1位成人最多能與2名6歲以下幼兒同行。

4. 適用U6票價。

票價分類

ZIP Full-Flat

Full-Flat座位比較大，也較有隱密性，有點像是ZIPAIR的商務艙。

Standard

Standard為標準座位，共有5個位置可以選擇，分別是：緊急逃生出口座位或最前排座位、前方走道或窗邊座位、後方走道或窗邊座位、有傾斜限制的座位，以及其他座位等5種。

U6 Standard

可以選擇Standard的座位，一定會為0～6歲兒童保留同行成人旁的座位（但不能是緊急逃生出口旁），如果該航班已經沒有相連的座位，則0～6歲兒童將無法預訂。

套裝組合

VALUE

1. 可以預選座位。

2. 包含23公斤的託運行李。

3. 包含飛機餐。

BIZ

1. 可以預選座位。

2. 手提行李額度增加5公斤。

PREMIUM

1. 可以預選座位。

2. 手提行李額度增加5公斤。

3. 包含23公斤的託運行李。

4. 包含飛機餐。

5. 贈送生活用品組（不含提袋）。

ZIPAIR Tokyo行李規定

行李。 圖／shutterstock

ZIPAIR的行李種類和其他航空公司一樣，分成手提行李和託運行李兩種，有7公斤的免費手提行李額度，而託運行李方面，若無購買上述套裝組合的話，則需額外加購，以下詳述ZIPAIR的行李規定。

手提行李

ZIPAIR的手提行李額度為7公斤，可以攜帶1件登機箱和1件隨身物品，登機箱尺寸不能超過40x25x55公分，隨身物品尺寸不能超過35x25x45公分。可以在出發前一天以前，加購5公斤的額度，費用約2,000～3,000日圓不等。

託運行李

只購買座位的旅客，沒有附贈託運行李額度，因此需要額外加購。ZIPAIR的託運行李分成三個區間，分別是：1件14公斤、1件23公斤以及1件32公斤，每人最多可攜帶5件行李，每件行李的三邊總和不能超過203公分。

ZIPAIR Tokyo會員

會員。 圖／shutterstock

ZIPAIR的會員相當好入門，只要上網免費註冊，人人都可以是ZIPAIR會員！除了免費會員以外，ZIPAIR還有推出Plus方案，大家可以選擇最適合自己的會員方案～

ZIPAIR Point Club

只要擁有電子郵件即可註冊為ZIPAIR的免費會員（ZIPAIR Point Club），享有累積和使用ZIPAIR的點數。

ZIPAIR Point Club Plus

Plus方案需要繳納年會費5,000日圓，除了可以累積和使用ZIPAIR的點數，還能夠以30%的折扣加購託運行李，對於常客來說，應該會相當划算！

ZIPAIR Tokyo其他服務

ZIPAIR提供十幾種飛機餐、自創的機上個人用品，以及許多免費機上服務，透過這些附加服務，絕對讓乘客有個很棒的空中旅程。

飛機餐

ZIPAIR的飛機餐提供各式各樣的日本料理，像是：霜降和牛咖哩飯、蕎麥麵、炸豬排蓋飯、鰻魚飯、沙拉和點心等，另外還有成田來回檀香山的限定餐點，價格落在700日圓～2,500日圓。

個人用品

ZIPAIR提供自家原創的機上個人用品組合，除了可以在飛機上使用外，也可以帶回家當紀念品！個人用品分成A組合（2,500日圓）和B組合（3,000日圓）：A組合包含毛毯、耳塞、眼罩、頸枕和拖鞋，B組合包含A組合的內容物，再加上一個手提袋。

機上服務

ZIPAIR提供免費的網路服務，讓乘客可以在飛行途中傳送電子郵件或訊息；也有提供機上購物服務，可以購買食物和免稅品等；最特別的是，ZIPAIR和其他廉航不太一樣，他們提供電影和原創內容等影片，乘客可以用自己的電子設備在飛機上觀賞影片。

看完ZIPAIR的介紹，是不是覺得ZIPAIR和想像中的廉價航空不太一樣呢？坐在黑白簡約的機艙裡面，享受ZIPAIR提供的機上娛樂與網路，品嘗美味的日式料理飛機餐，給大家完全不同的廉航體驗！

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