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台灣出遊新選項！ZIPAIR「豪華的」廉價航空　票種、各項規定一次看

聯合新聞網 / FunTime旅遊比價
ZIPAIR Tokyo。 圖
ZIPAIR Tokyo。 圖

ZIPAIR Tokyo為日本航空旗下的廉價航空公司，於2020年中開始營運，預計於2021年末來台灣開設航點。ZIPAIR的機艙以黑白色調為主，機組人員的制服也同為黑白色，乾淨簡潔的形象，讓他們在一推出時便造成轟動！以下就跟著小編一起來了解ZIPAIR這家航空公司吧～

ZIPAIR Tokyo介紹

ZIPAIR（暫譯：捷翼）的母公司為日本兩大航空公司之一的日本航空，ZIP一詞有「速度和活力」之意，代表ZIPAIR將會有快捷的飛行時間。另外，「ZIP CODE」為英文的郵政號碼，乘載著ZIPAIR的信念，希望可以載著旅客飛往世界各地。

ZIPAIR Tokyo航點

ZIPAIR Tokyo。 圖／Flickr
ZIPAIR Tokyo。 圖／Flickr

ZIPAIR以東京成田機場為樞紐機場，飛往南韓首爾、泰國曼谷、美國檀香山和新加坡等地，並計畫2021年10月要來台灣開設航點。相信在未來，ZIPAIR Tokyo將會有更多長途航線，屆時台灣人就可以搭乘ZIPAIR，前往東京轉機至世界各地囉！

ZIPAIR Tokyo票種

訂機票。 圖／shutterstock
訂機票。 圖／shutterstock

ZIPAIR提供多種年齡層的機票，以及服務套裝組合方案，也可以於訂購時，選擇更好的座位和位置。由於ZIPAIR尚未開通東京至台灣的航線，因此無法得知詳細的票價，但是ZIPAIR的定價將會是日本航空的一半！以下將詳細說明ZIPAIR的票價模式。

年齡分類

成人（15歲以上）

可獨自搭乘飛機。

兒童A（12～14歲）

1. 不可獨自搭乘飛機，須由成人乘客陪同。

2. 不可選擇緊急逃生出口座位。

兒童B（7～14歲）

1. 不可獨自搭乘飛機，須由成人乘客陪同。

2. 不可選擇緊急逃生出口座位。

兒童C（2～6歲）

1. 不可獨自搭乘飛機，須由成人乘客陪同。

2. 不可選擇緊急逃生出口座位。

3. 1位成人最多能與2名6歲以下幼兒同行。

4. 適用U6票價。

票價分類

ZIP Full-Flat

Full-Flat座位比較大，也較有隱密性，有點像是ZIPAIR的商務艙。

Standard

Standard為標準座位，共有5個位置可以選擇，分別是：緊急逃生出口座位或最前排座位、前方走道或窗邊座位、後方走道或窗邊座位、有傾斜限制的座位，以及其他座位等5種。

U6 Standard

可以選擇Standard的座位，一定會為0～6歲兒童保留同行成人旁的座位（但不能是緊急逃生出口旁），如果該航班已經沒有相連的座位，則0～6歲兒童將無法預訂。

套裝組合

VALUE

1. 可以預選座位。

2. 包含23公斤的託運行李。

3. 包含飛機餐。

BIZ

1. 可以預選座位。

2. 手提行李額度增加5公斤。

PREMIUM

1. 可以預選座位。

2. 手提行李額度增加5公斤。

3. 包含23公斤的託運行李。

4. 包含飛機餐。

5. 贈送生活用品組（不含提袋）。

ZIPAIR Tokyo行李規定

行李。 圖／shutterstock
行李。 圖／shutterstock

ZIPAIR的行李種類和其他航空公司一樣，分成手提行李和託運行李兩種，有7公斤的免費手提行李額度，而託運行李方面，若無購買上述套裝組合的話，則需額外加購，以下詳述ZIPAIR的行李規定。

手提行李

ZIPAIR的手提行李額度為7公斤，可以攜帶1件登機箱和1件隨身物品，登機箱尺寸不能超過40x25x55公分，隨身物品尺寸不能超過35x25x45公分。可以在出發前一天以前，加購5公斤的額度，費用約2,000～3,000日圓不等。

託運行李

只購買座位的旅客，沒有附贈託運行李額度，因此需要額外加購。ZIPAIR的託運行李分成三個區間，分別是：1件14公斤、1件23公斤以及1件32公斤，每人最多可攜帶5件行李，每件行李的三邊總和不能超過203公分。

ZIPAIR Tokyo會員

會員。 圖／shutterstock
會員。 圖／shutterstock

ZIPAIR的會員相當好入門，只要上網免費註冊，人人都可以是ZIPAIR會員！除了免費會員以外，ZIPAIR還有推出Plus方案，大家可以選擇最適合自己的會員方案～

ZIPAIR Point Club

只要擁有電子郵件即可註冊為ZIPAIR的免費會員（ZIPAIR Point Club），享有累積和使用ZIPAIR的點數。

ZIPAIR Point Club Plus

Plus方案需要繳納年會費5,000日圓，除了可以累積和使用ZIPAIR的點數，還能夠以30%的折扣加購託運行李，對於常客來說，應該會相當划算！

ZIPAIR Tokyo其他服務

ZIPAIR提供十幾種飛機餐、自創的機上個人用品，以及許多免費機上服務，透過這些附加服務，絕對讓乘客有個很棒的空中旅程。

飛機餐

ZIPAIR的飛機餐提供各式各樣的日本料理，像是：霜降和牛咖哩飯、蕎麥麵、炸豬排蓋飯、鰻魚飯、沙拉和點心等，另外還有成田來回檀香山的限定餐點，價格落在700日圓～2,500日圓。

個人用品

ZIPAIR提供自家原創的機上個人用品組合，除了可以在飛機上使用外，也可以帶回家當紀念品！個人用品分成A組合（2,500日圓）和B組合（3,000日圓）：A組合包含毛毯、耳塞、眼罩、頸枕和拖鞋，B組合包含A組合的內容物，再加上一個手提袋。

機上服務

ZIPAIR提供免費的網路服務，讓乘客可以在飛行途中傳送電子郵件或訊息；也有提供機上購物服務，可以購買食物和免稅品等；最特別的是，ZIPAIR和其他廉航不太一樣，他們提供電影和原創內容等影片，乘客可以用自己的電子設備在飛機上觀賞影片。

看完ZIPAIR的介紹，是不是覺得ZIPAIR和想像中的廉價航空不太一樣呢？坐在黑白簡約的機艙裡面，享受ZIPAIR提供的機上娛樂與網路，品嘗美味的日式料理飛機餐，給大家完全不同的廉航體驗！

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