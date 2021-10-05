「大稻埕煙火秀」長達480秒！10/7起開放預約，玩法與登記方式一覽

不只國慶連假有煙火！除了備受矚目的淡水漁人碼頭煙火秀今年首開8場次，原訂七夕登場的台北「2021大稻埕情人節」活動也確定延至10/16，日前公開規模比照往年的480秒，並串聯一系列活動，但配合防疫將採預約抽籤制，登記方式及本屆亮點一篇報你知。

預約登記方法：10/7 09:00起開放

因應防疫，今年首度限定3000名民眾入場，活動採預約抽籤的方式，10/7 09:00起至10/10 00:00皆可至台北通App登記、電腦自動抽籤，10/12早上10:00則會公佈中籤名單，共1500名額，一人中籤兩人同行，提醒大家小孩也算一人。

活動當天16:00起，中籤民眾可透過台北通優惠券票夾的入場憑證掃描進場，屆時將派發野餐墊，並規劃安全距離區塊，現場亦禁止除了喝水以外的飲食，提醒大家配合實聯制並全程戴口罩，才能一起席地而坐安心享受璀璨煙火。

活動表演與煙火秀：10/16 19:00-21:00

延期舉辦的「大稻埕情人節」落在10/16，屆時不僅能欣賞長達480秒的絢麗煙火秀，還有久違的現場舞台表演，與魏如萱、曾沛慈、告五人等歌手與樂團同歡，在延平河濱公園聆聽免費演唱會。

圖／台北市政府觀光傳播局官網

大稻埕打卡裝置、抽禮包：即日起至10/16

今年活動主題為「自由戀·愛無限」，即日起至10/16為止漫步大稻埕街區，除了能感受獨有的人文風情，大稻埕公園及永樂廣場也設有戀愛造景，每日17:00時至21:00亮燈期間浪漫翻倍。

若依循「與我的老派情人，大稻埕散步地圖」活動完成指定步驟，還可抽台北旅遊網大禮包，只要成為推薦店家當日首位消費滿額200元的遊客，即可免費獲得價值650元的「北北基好玩卡景點暢遊二日券」，每日每店限量一張。

圖／台北市政府觀光傳播局官網 圖／台北市政府觀光傳播局官網

延伸閱讀：

．北部「最美煙火」國慶10月登場！淡水漁人碼頭首推8場次，還能逛市集&遊樂園

．遊山林免戴口罩！13大森林遊樂區「國慶連假」5折入園，太平山、阿里山均適用