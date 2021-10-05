「酷航」獲頒2021全球最佳長途低成本航空 10月復飛泰國普吉島

酷航為「2021年全球進步最快的航空公司」。 圖：酷航／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】酷航在 Skytrax 2021年全球航空公司評比中獲頒為「全球最佳長途低成本航空公司」，同時在「2021年全球最佳低成本航空公司」中名列第三，並且因為排名與 2019年相比有顯著爬升而獲頒為「2021年全球進步最快的航空公司」。

全球航空公司評比蒐集的乘客調查來自上百個不同國籍，合計1,342萬份有效調查，調查為期23個月（2019年9月至2021年7 月），結果在 2021年9月28日於倫敦出爐。

▲酷航獲頒Skytrax 2021全球最佳長途低成本航空公司。 圖：酷航／提供

酷航獲得世界最好的長途低成本航空公司肯定

酷航執行長查貝爾 · 威爾森（Campbell Wilson）表示：「這個獎項肯定了酷航致力於不斷提升低成本旅行體驗的努力，始終不斷為我們的客戶提供附加價值，同時確保他們的安全和福祉。這個獎項在對所有航空公司來說都特別艱鉅的時期，也肯定了酷航員工的辛勤付出，並鼓勵我們設定更高的標準。」

Skytrax 首席執行長愛德華 · 普萊斯特德（Edward Plaisted）在評論酷航獲獎時表示：「酷航贏得了這一重要獎項，成為世界上最好的長途低成本航空公司，我們向酷航表示祝賀。酷航在 2021 年的全球低成本航空公司評比中也躍升至第三名。我們對2022年持樂觀態度，航空旅行可能會恢復到更正常的時期。」

酷航在最近的Skytrax Covid-19航空公司安全評比中也獲頒了5星級認證， 並且同時在由 SimpliFlying 提供支持的 APEX健康安全評鑑中榮獲鑽石級認證，是全球第一家在兩項評比中都獲得最高認證的低成本航空公司。

酷航希臘雅典、德國柏林增班 泰國普吉島復飛

2021年10月17日起，酷航將增加雅典和柏林的航班頻率，從每週3次增加到每週4次。以滿足德國和希臘之間的暑期出遊需求，並同時支持從歐洲前往新加坡和酷航更廣泛的亞太地區網絡的旅行需求。自2021年10月8日起也將恢復飛往普吉島的航班，以單走道的A320機型執飛，滿足普吉島沙盒計畫的旅行需求。根據普吉島沙盒計劃，完全接種疫苗的旅客可以前往普吉島，且無需在抵達後隔離。此外，酷航將自 2021年10月21日起恢復飛往沙烏地阿拉伯吉達的航班，以夢幻客機787機型執飛，滿足前往沙烏地阿拉伯朝聖的旅客需求。

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