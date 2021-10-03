北部「最美煙火」國慶10月登場！淡水漁人碼頭首推8場次，還能逛市集&遊樂園

隨著疫情趨緩，備受全民期待的煙火秀也將重磅回歸。其中北部年度盛事「淡水漁人碼頭煙火秀」今年首度加碼至8場次，10/9起至月底每週六、日都能賞最美煙火，還有市集、遊樂園將同步登場，另有延至10/16的「2021大稻埕情人節」，讓雙北民眾十月國慶都能盡享煙火活動。

2021淡水漁人碼頭煙火秀選在10月份共4個週末，10/9、10/10、10/16、10/17、10/23、10/24、10/30、10/31每晚20:00將會準時施放璀璨煙火，拉長至8場次任選，不必擔心國慶連假一窩蜂人擠人。此外，戶外也會有胖卡市集可以免費逛，原訂七夕進駐的「幾米溜溜帽遊樂場」也預計進駐，大小朋友都能玩得盡興。

福容大飯店淡水漁人碼頭園區日前新增「幾米遊園車」。圖／福容大飯店 淡水漁人碼頭臉書專頁

除了河岸邊的免費觀景點，福容大飯店淡水漁人碼頭亦有專屬平台讓大家獨享煙火，分別有情人塔煙火席、河岸露臺煙火席，分別有520元及1314元的價位，後者則會贈一張「騎乘券」及限量「幸福甜點籃」；另有2樓及3樓觀景平台，現場購買入場票100元附一瓶飲料，煙火施放當日19:00開放入場。若想一泊二食，也有「璀璨煙火住房專案」，附贈對應人數的早餐、田園百匯料理晚餐、「法式甜點禮盒」、「情人塔搭乘券」、「胖卡市集100元消費券」與「幾米遊園車搭乘券」，價位介於7499元至14899元。

大稻埕煙火秀歷史圖。圖／台北旅遊網

此外，10/16也可選擇至延平河濱公園，參與因應疫情延後舉辦的「2021大稻埕情人節」，活動將串聯整個大稻埕街區，即日起至10/16若至台北旅遊網散步地圖推薦的店家或街區裝置物拍照，完成指定步驟即可抽大禮包，若成為推薦店家當日首位消費滿額200元的遊客，還可免費獲得價值650元的「北北基好玩卡景點暢遊二日券」，每日每店限量一張。

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