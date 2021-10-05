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海洋玩家集合囉！ 「在藍色公路海FUN五倍玩心」套裝遊程啟航

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台灣是海洋國家，海域資源豐富，離島地區更是深具魅力及特色。　圖：交通部航港局／提供
台灣是海洋國家，海域資源豐富，離島地區更是深具魅力及特色。　圖：交通部航港局／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】身處廣闊海洋中的台灣，獨特的地理位置與不同族群融合，宛如一座海洋生態與文化寶庫，透過離島旅遊的獨特性與精彩，拉近我們與海的距離，更發展出越來越成熟的海洋旅遊。

▲（左4起）交通部航港局副局長陳賓權、交通部次長祁文中、連江縣副縣長王忠銘與多位貴賓共同參與「在藍色公路海FUN您的五倍玩心」啟動儀式。　圖：交通部航港局／提供
▲（左4起）交通部航港局副局長陳賓權、交通部次長祁文中、連江縣副縣長王忠銘與多位貴賓共同參與「在藍色公路海FUN您的五倍玩心」啟動儀式。　圖：交通部航港局／提供

交通部航港局結合海空聯運方式，透過郵輪、遊艇、客船，促進藍色公路發展，進而推廣海洋生態觀光遊憩，近年搭乘藍色公路海運運輸量增加，海上交通旅遊方式得到遊客的肯定與喜愛，每年也都突破400萬人次。

今年特別整合離島旅遊業者，以最好玩又最優惠的方式，總共推出200條的船遊套票行程，整合在地住宿、體驗、交通等特別行程，更規劃了五倍劵專區募集了限量超值套票，展現離島船運旅遊的新風采。

▲潛入小琉球，與海龜共舞。　圖：交通部航港局-琉潛Liuqiu Dive／提供
▲潛入小琉球，與海龜共舞。　圖：交通部航港局-琉潛Liuqiu Dive／提供

▲澎湖祕境讓人讚嘆大自然鬼斧神工。　圖：shutterstock／來源
▲澎湖祕境讓人讚嘆大自然鬼斧神工。　圖：shutterstock／來源

▲馬祖北竿地中海風情讓人著迷。　圖：shutterstock／來源
▲馬祖北竿地中海風情讓人著迷。　圖：shutterstock／來源

同步搭配當前最夯的振興5倍券、國旅券，鼓勵民眾訂購消費，就可用更超值的價格輕鬆體驗金門風情、澎湖秘密島嶼、悠遊蘭嶼或綠島小琉球等地的海底世界，還有馬祖誘人的亞洲版地中海美景，以及小琉球、綠島海陸玩樂方案，一系列套裝行程包含機票、住宿、船票，原價近8000元的行程即可以5000元下單，總計200多條行程有各式各樣，可滿足不同族群、類型，盡興暢遊六個離島目的地。

此外，自即日起至2022/4/15止，也進行2021海運好行護照「在藍色公路 海FUN您五倍玩心」集章活動，讓民眾可以藉由藍色公路搭船至各港口，尋找拍照看板，登入活動網站並且依照指示，於集章地點拍照上傳、社群分享、上傳套票購買憑證，就可以獲得三重抽獎的資格，大獎現在有最熱門的Gogoro與iphone12、星級飯店住宿券等。

在藍色公路 海FUN您五倍玩心 https://funsea.com.tw

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