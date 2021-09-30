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一起Chill！ 東北角台灣好行AirPods Pro抽獎活動

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東北角台灣好行加碼推出暢遊九份秘境與衝浪極限體驗套票。　圖：shutterstock／來源
東北角台灣好行加碼推出暢遊九份秘境與衝浪極限體驗套票。　圖：shutterstock／來源

【旅奇傳媒/編輯部報導】交通部觀光局東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處的「東北角台灣好行-黃金福隆線、壯圍沙丘線、宜蘭東北角海岸線」又推出新玩法啦!三條路線景點除了往年人氣暢銷款套票，今年更加碼推出暢遊九份秘境與衝浪極限體驗套票，並舉辦線上抽獎活動，獻給東北角美好的好行體驗，邀請民眾一起來響應!

▲東北角台灣好行舉辦線上抽獎活動。　圖：東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處／提供
▲東北角台灣好行舉辦線上抽獎活動。　圖：東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處／提供

即日起至10月22日止，只要上官方臉書「東北角之友」粉絲活動專頁按讚，並於抽獎貼文處Tag 2位好友，留言東北角台灣好行三條路線中《黃金福隆線、壯圍沙丘線、宜蘭東北角海岸線》最喜歡的路線及套票名稱，就有機會抽中AirPods Pro或東北角台灣好行旅行收納包等多項大禮，活動辦法請上官方臉書「東北角之友」粉絲活動專頁參閱。

▲東北角台灣好行推出三條路線。　圖：東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處／來源
▲東北角台灣好行推出三條路線。　圖：東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處／來源

除了線上抽獎活動外，今年東北角台灣好行亦與沿線周邊商家合作，包含黃金福隆線：九份老友號芋圓、山城美館、黃金咖啡、舟遊天下、就是百分百租車、古道情懷鐵馬出租，壯圍沙丘線：富翔大飯店、壯圍穀倉、蘭陽博物館、頭城農場、灆咖啡，宜蘭東北角海岸線：窯籃曲義式烘焙餐廳、賞鯨烏石傳奇、蘭鯨號、海盜傑夫衝浪、喬治衝浪等眾多商家，皆提供商品消費折扣優惠，只要民眾搭乘「東北角台灣好行」至商家消費時出示好行巴士票根即可享有優惠。多重好康就是要你從早玩到晚，一同來探索奇幻東北角!

官方臉書「東北角之友」活動專頁：https://www.facebook.com/necoa

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