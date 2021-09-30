別再叫泡菜！ 在台即刻遊韓 一起認識「辛奇Kimchi」

【旅奇傳媒/編輯部報導】韓國餐桌上不可或缺的傳統料理-辛奇（Kimchi），是用大白菜、白蘿蔔、小黃瓜等蔬菜加上醬料醃製而成的代表發酵食品。過去受到長久農耕文化影響的韓半島，人們為解決冬季食物不足的問題而開始醃製辛奇。

▲白菜辛奇。 圖：韓國觀光公社／提供

▲蘿蔔片水辛奇。 圖：韓國觀光公社／提供

起初只用食鹽醃製辛奇，後來嘗試加入各種香辛料和調味料以及辣椒粉，逐漸演變成了現今的辣味辛奇。辛奇在發酵的過程中所產生的乳酸菌，能幫助消化、整腸健胃，具有相當高的營養價值，被美國健康專業雜誌《Health》評為世界五大健康食品之一，在台灣也受到相當的注目與歡迎。

▲蘿蔔塊辛奇。 圖：韓國觀光公社／提供

辛奇的種類多達300多種，韓國觀光公社於日前舉辦『在台即刻遊韓 Let’s Make辛奇』活動，邀請定居台灣8年的韓國主婦安裕貞老師教大家醃製最具代表性的白菜辛奇以及蘿蔔塊辛奇，從準備主材料大白菜、白蘿蔔，再到如何以蔥、薑、蒜、水梨、蝦醬、魚露、辣椒粉等材料製作醃料、進行混拌，以及如何與韓式料理搭配品嚐等，透過最容易讓人學習的影片直播方式，讓有興趣的台灣觀眾學習如何動手做道地的辛奇、並了解關於辛奇的一切。

▲Let’s Make辛奇認識辛奇活動。 圖：韓國觀光公社／提供

韓國觀光公社台北支社支社長李長儀表示，UNESCO世界無形遺產-醃製越冬辛奇文化是透過人們齊聚一堂協力製作辛奇的過程，提供相互幫助的機會，並為能學習到與自然共存的方法的優秀文化。希望透過「Let’s Make辛奇」活動的進行，也能把相聚、學習、體驗、分享的概念表現出來，讓在疫情無法前往韓國的朋友們，線上跟我們一起在台即刻遊韓！

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