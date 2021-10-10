懶人包／申根、歐盟、歐元國家有什麼不同？ 遊歐洲必備觀念

歐洲是個相當有歷史又迷人的地區，現在有50個主權國家，其中包含了多個國際組織，像是大家最常聽到的歐盟，或是與旅遊有關的申根區，在歐盟成員國裡面，又有部分會員國使用歐元。相信大家對於這些組織，都有一種熟悉卻不瞭解的感覺，以下就讓小編帶著你們，一一了解這些組織的成員國，下次去歐洲就不會再搞混啦～

申根是什麼？

申根是什麼。 圖／shutterstock

申根區是1985年由26個歐洲國家，於盧森堡申根鎮簽定《申根公約》，而這些國家正是大家口中的申根國。對於旅客來說，申根是相當方便的規範，當旅客入境某一申根國家後，在申根區域內，不管前往哪個申根國家，幾乎都不受邊境管制。

申根國家有哪些？

目前的申根區依舊有26個國家，分別是：

※以上分區為聯合國所制定。

歐盟是什麼？

歐盟。 圖／shutterstock

歐洲聯盟簡稱歐盟，最遠可追溯至1952年的歐洲煤鋼共同體，當時僅有6個成員國，發展至2021年已有27個成員國，其他還有多個國家正積極申請加入歐盟。歐盟的宗旨為促進歐洲和平，追求公民富裕生活，並且持續發展社會經濟，加強國際間的合作等。

另外，歐盟有統一貨幣──歐元，不過並非所有成員國都有使用歐元，文末將有詳細的表格整理！

歐盟國家有哪些？

目前的歐盟有27個成員國，分別是：

※以上分區為聯合國所制定。

歐元國家有哪些？

歐元（€，EUR）為歐洲聯盟（簡稱：歐盟）所制定的貨幣，目前有19個歐盟成員國使用歐元，而這些國家合稱為歐元區。1歐元折合台幣約32元左右（請依換匯當下的匯率為主），發行面額如下：

申根、歐盟、歐元國家表格統整

以下表格整理國人常旅遊的歐洲國家，統整該國是否為歐盟或是申根國家，以及有沒有使用歐元。

＊摩納哥、梵蒂岡、安道爾、聖馬利諾、蒙特內哥羅、科索沃等國家，因為以前使用的貨幣被歐元取代，因此也被授權使用歐元。

＋有「+」記號的免簽國家，停留日數合併計算，每6個月可以停留最多90天。

※以上分區為聯合國所制定。

看完以上的整理，大家是不是對歐盟、申根和歐元國有初步的了解，也知道這些國家可以停留多久了呢！因為歐洲有申根區，所以有許多旅客會前往歐洲數週，一次暢玩多個申根國家，下次你也去試試看吧～

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