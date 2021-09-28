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放大五倍振興券！ 遠東香格里拉送4千元回饋 高雄漢來省荷包超有感

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▲台南遠東香格里拉飯店推出「買一送一」住房專案。　圖：台南遠東香格里拉／提供
▲台南遠東香格里拉飯店推出「買一送一」住房專案。　圖：台南遠東香格里拉／提供

台北香格里拉飯店食宿享樂加倍專案，免費升等至尊榮客房加贈飯店三千元禮券。　圖：台南遠東香格里拉／提供
台北香格里拉飯店食宿享樂加倍專案，免費升等至尊榮客房加贈飯店三千元禮券。　圖：台南遠東香格里拉／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】五倍券即將開放預約，10月8日起正式領用，搶攻振興五倍券的龐大商機，各大飯店也推出使用振興券享食宿的各種優惠，民眾可多加利用，走出家門，規劃一趟久違的優閒假期。

台南、台北香格里拉 放大五倍券 食宿享優惠

台南、台北遠東香格里拉飯店及姊妹餐廳─新板Mega50同步推出「放大五倍券．食宿享優惠」住宿餐飲加碼優惠，憑千元振興券支付指定住房及餐飲消費，享台南遠東住房買一送一、指定住房送4,000元食宿回饋金、餐飲消費滿千送300元、以及台南遠東「醉月樓」以5,000元振興券享價值8,677元五人份精選桌菜。

而台北遠東則推出「享樂加倍 五倍券住宿專案」，每晚5,088元起，憑振興券支付每千元再回饋千元餐飲抵用金，每房至多可抵三千元，飯店再加碼送三千元食宿抵用券，可於下次到台北、台南遠東以及館外餐飲Mega 50住宿或餐飲使用，超值回饋等於住宿0元！台南遠東香格里拉則住房首推「買一送一」住房專案，即日起至2022年4月30日。

▲於香格里拉館內餐廳使用1,000元振興券可現抵1,300元。　圖：台南遠東香格里拉／提供
▲於香格里拉館內餐廳使用1,000元振興券可現抵1,300元。　圖：台南遠東香格里拉／提供

餐飲消費也有好康，以振興券於餐廳消費滿千送300元、於酒廊與一樓香格里拉美食集外帶消費滿千送200元，盡享星級禮遇，聰明消費省更多。至於新北美食地標「Mega50餐飲及宴會」，則推使用振興券，每消費滿千可抵1,200元，並加碼快樂購限時點數五倍送！

高雄漢來大飯店 超狂加碼送

▲搶食五倍券商機，漢來大飯店祭出「超狂加碼送」優惠。　圖：漢來大飯店／提供
▲搶食五倍券商機，漢來大飯店祭出「超狂加碼送」優惠。　圖：漢來大飯店／提供

高雄漢來大飯店搭配五倍券和高雄券，祭出兩項「超狂加碼送」大優惠，要讓消費者以心情最輕鬆、荷包最有感的方式體驗五星漢來！【五倍券住漢來 超狂加碼送】專案，最超值的是以$10,000元購買住宿券一套4張，如使用五倍券支付加送1張，平均每張僅$2,000元，再送高雄市政府加碼的「高雄券」$2,000元。住宿券房型為市景精緻雙人房，不含早餐，使用效期一年。

不想一次購買多張住宿券的民眾，可選擇專案B: 「市景精緻雙人房」兩天一夜$4,500元起(含2客早餐，服務費及稅金另計)，以五倍券支付，飯店加碼贈送$2,500元漢來美食餐飲金，或抵扣房價$2,000元(二選一)，再送$600~1000元高雄券。$2,500元的餐飲金可在高雄、也可到全台漢來美食各餐廳使用。

▲位於面港第一排的漢來大飯店，擁有觀賞港區煙火的最佳視野。　圖：漢來大飯店／提供
▲位於面港第一排的漢來大飯店，擁有觀賞港區煙火的最佳視野。　圖：漢來大飯店／提供

另外，光輝十月高雄即將迎來國慶煙火重頭戲，煙火將從旗津外海、西子灣、棧庫群，一路串連至高雄流行音樂中心，規模更甚於去年跨百光年。位於面港第一排的漢來大飯店，擁有觀賞港區煙火的最佳視野，徒步到高流愛河灣也只要7分鐘，目前港景房已幾乎客滿，市景房住房率也近七成，想搶市景房的民眾，即日起可至漢來飯店官網線上訂房搶訂。雙十節當晚市景雙人房$4,499元、市景三人房$5,599元，售完即止預訂從速。

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