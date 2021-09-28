快訊

殺死那個東三省人？中國東北拉閘限電的「硬停電風暴」

本土連3日+0中斷 台北1男性因工作自費篩檢確診

五星「喜來登限時買1送1」快衝！一人最低免1700元，再送超難排「阜杭豆漿早餐」

聯合新聞網 / 旅遊美食特約作者 萊點特別
圖／台北喜來登大飯店官網
圖／台北喜來登大飯店官網

喜來登飯店祭出近日的最大優惠！喜來登與KKday合作推出「雙城記」優惠，只要於kkday官網訂購此專案，即可享有台北喜來登1晚價格再贈澎湖福朋喜來登住宿券1張，相當超狂買1送1，更狂的是還加贈超難排的台北米其林指南「阜杭豆漿」早餐組喔。

圖／KKday官網
圖／KKday官網

「喜來登大飯店」是知名五星級飯店，以超高品質的服務與頂級的飯店服務為名，過去不乏各界政商名流人士入住，而因應疫情趨緩，飯店也開始推出許多住宿與旗下餐飲服務吸引顧客消費。

圖／台北喜來登大飯店官網
圖／台北喜來登大飯店官網

圖／台北喜來登大飯店官網
圖／台北喜來登大飯店官網

這回與KKday合作推出「雙城記」優惠專案，為即日起至10月8日晚間6點止，只要於KKday官網預訂此專案，馬上獲贈澎湖福朋喜來登一晚住宿券(Email提供)，入住日期可於即日起至2021年12月30日，且價格超狂只要6666元，相當於每人每晚只要1667元超划算，還能免費看客房付費電影與享有超難排的台北米其林指南「阜杭豆漿」早餐組。

圖／KKday官網
圖／KKday官網

值得注意的是，若遇週六或國定假日，一晚需加價600元，若有小孩可以免費攜帶12歲以下的孩童入住，除此之外，若為平日一到四入住，可以免費升等首席客房喔。更多詳情請上KKday「雙城記」優惠專頁查詢。

圖／台北喜來登大飯店官網
圖／台北喜來登大飯店官網

延伸閱讀：

「五星台北福華」一人免1500元！送早餐再贈「國賓電影票」快衝

「花生醬配唐揚雞」披薩來了！拿坡里聯名SKIPPY，加99元再送一瓶花生醬

早餐

相關新聞

五星「喜來登限時買1送1」快衝！一人最低免1700元，再送超難排「阜杭豆漿早餐」

喜來登飯店祭出近日的最大優惠！喜來登與KKday合作推出「雙城記」優惠，只要於kkday官網訂購此專案，即可享有台北喜來登1晚價格再贈澎湖福朋喜來登住宿券1張，相當超狂買1送1，更狂的是還加贈超難排的台北米其林指南「阜杭豆漿」早餐組喔。

獨／茶道結合法式甜品！茶甜點「One Tree Hill」熄燈

喜愛茶飲、甜點的民眾，要好好把握最後的機會！位於台北中山北路巷弄內，將茶與法式甜點結合打造出「茶甜點」的「One Tre...

「五星台北福華」一人免1500元！送早餐再贈「國賓電影票」快衝

先前因為疫情導致全國影城關閉而嚴重影響藝文界市場營收，這回因為疫情趨緩，各大電影城也逐漸開放梅花座而回溫，而此次五星台北福華大飯店與國賓影城合作推出「福華瘋電影」專案，一人免1500元，免費早餐又加贈電影票券，喜歡看電影的消費者千萬不要錯過。

睡在星空下賞銀河！「流星花蓮」山海星光系列活動開跑　

【旅奇傳媒/記者-張偉浩】花蓮縣政府從今年舉辦慢．精品．花蓮—流星花蓮山海‧星光系列活動，包括6大天文旅遊活動，結合花蓮四季、在地特色與產業，並開辦天文解說員培訓課程及星級認證，培養導覽人才，打造一系

嘉義也有「藏壽司」了！11月中插旗百貨　韓姜熙的小廚房進駐新竹

壽司控、韓式料理迷好消息！人氣迴轉壽司「藏壽司」日前宣佈首度進駐嘉義，首店插旗日系百貨「耐斯廣場購物中心」，預計11月中開幕，而豆府餐飲集團旗下「韓姜熙的小廚房」亦將插旗新竹巨城，10/5搶先登場，未

麥當勞「早餐買1送1」排隊人龍直擊！民眾甘願早起搶優惠

數位、紙本五倍券陸續開放預約，許多餐飲業品牌也超前部署專屬振興券。其中麥當勞「早安優惠券」推出人氣品項買一送一、1元加購飲料等好康，長達近一個月的優惠讓粉絲直呼超佛心，由於供應時間為早上05:00至1

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。