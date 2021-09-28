五星「喜來登限時買1送1」快衝！一人最低免1700元，再送超難排「阜杭豆漿早餐」

喜來登飯店祭出近日的最大優惠！喜來登與KKday合作推出「雙城記」優惠，只要於kkday官網訂購此專案，即可享有台北喜來登1晚價格再贈澎湖福朋喜來登住宿券1張，相當超狂買1送1，更狂的是還加贈超難排的台北米其林指南「阜杭豆漿」早餐組喔。

圖／KKday官網

「喜來登大飯店」是知名五星級飯店，以超高品質的服務與頂級的飯店服務為名，過去不乏各界政商名流人士入住，而因應疫情趨緩，飯店也開始推出許多住宿與旗下餐飲服務吸引顧客消費。

圖／台北喜來登大飯店官網

圖／台北喜來登大飯店官網

這回與KKday合作推出「雙城記」優惠專案，為即日起至10月8日晚間6點止，只要於KKday官網預訂此專案，馬上獲贈澎湖福朋喜來登一晚住宿券(Email提供)，入住日期可於即日起至2021年12月30日，且價格超狂只要6666元，相當於每人每晚只要1667元超划算，還能免費看客房付費電影與享有超難排的台北米其林指南「阜杭豆漿」早餐組。

圖／KKday官網

值得注意的是，若遇週六或國定假日，一晚需加價600元，若有小孩可以免費攜帶12歲以下的孩童入住，除此之外，若為平日一到四入住，可以免費升等首席客房喔。更多詳情請上KKday「雙城記」優惠專頁查詢。

圖／台北喜來登大飯店官網

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