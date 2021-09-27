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「五星台北福華」一人免1500元！送早餐再贈「國賓電影票」快衝

聯合新聞網 / 旅遊美食特約作者 萊點特別
圖／台北福華大飯店官網 圖／國賓影城臉書粉專
圖／台北福華大飯店官網 圖／國賓影城臉書粉專

先前因為疫情導致全國影城關閉而嚴重影響藝文界市場營收，這回因為疫情趨緩，各大電影城也逐漸開放梅花座而回溫，而此次五星台北福華大飯店與國賓影城合作推出「福華瘋電影」專案，一人免1500元，免費早餐又加贈電影票券，喜歡看電影的消費者千萬不要錯過。

圖／國賓影城臉書粉專
圖／國賓影城臉書粉專

台北福華大飯店是台灣最大的五星級連鎖飯店集團，尤其位置坐擁台北市東區林蔭大道，且鄰近捷運站與附近商圈，過去吸引不少政商與觀光客入住，現在也因應疫情趨緩逐步推出許多優惠專案，希望消費者能回流消費。

這回「福華瘋電影」專案與國賓影城合作，只要即日起至2021年12月29日訂購此專案即按照入住房型人數贈送每人乙張國賓影城電影票券，像是雙人房至多2張、家庭房至多4張，不僅如此每人還提供免費早餐與房客館內餐飲85折優惠。

圖／台北福華大飯店官網
圖／台北福華大飯店官網

以高級雙床房為例，一人免1500元，值得注意的是若是遇週六或國慶連假，需額外加價800元喔，另外因應防疫規定，健身房與游泳池將以分時段並採預約制開放，諸多好康優惠盡請把握。

官網：https://www.howard-hotels.com.tw/

圖／國賓影城臉書粉專
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福華大飯店 早餐 連假 觀光

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