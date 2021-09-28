旗美六龜鐵馬遊透透！ 「五大遊程」部落巡禮一「騎」來

瑞典居家品牌IKEA是台灣民眾購買家飾傢俱的好地方，價格相對便宜且組裝容易，加上好吃的異國美食，不管平日假日總是擠滿了人，FB上也有許多專門討論IKEA好物的社團，其中「網紅」鯊魚玩偶自推出後，更是在IKEA熱銷單品排行榜獨佔鰲頭。

2021-09-28 14:32