嘉義也有「藏壽司」了！11月中插旗百貨　韓姜熙的小廚房進駐新竹

壽司控、韓式料理迷好消息！人氣迴轉壽司「藏壽司」日前宣佈首度進駐嘉義，首店插旗日系百貨「耐斯廣場購物中心」，預計11月中開幕，而豆府餐飲集團旗下「韓姜熙的小廚房」亦將插旗新竹巨城，10/5搶先登場，未來逛新竹百貨又有韓式料理新選項。

圖／編輯葉穎樂攝

繼全新分店「新莊思源路店」近日開幕，藏壽司也正式進軍嘉義，落腳雲嘉地區占地最大的「耐斯百貨」。值得一提的是，新門市不僅為藏壽司嘉義一號店，亦將是當地第一家來自日本的迴轉壽司店，最快將於11月中旬試營運，引爆粉絲期待。

韓姜熙的小廚房主打各款韓式定食。圖／豆府提供

此外，「韓姜熙的小廚房」憑藉高CP值的韓式定食虜獲好口碑，編輯昨（9/25）於新竹Big City遠東巨城購物中心發現品牌第十家分店的蹤影，目前人力銀行網站上還可看見徵才公告，確定於10/5開幕，喜愛韓式料理的饕客必衝！

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