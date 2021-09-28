秋遊好時節何處遛小孩？ 全台打卡景點「一日遊」每人199元起

業者推出全台精選一日遊199元起，包括走訪網美最愛「Herbelle龍潭湖畔白色貨櫃屋」；圖片／雄獅旅遊提供

秋高氣爽，正是出遊好時節，何處全家出遊、遛小孩？不管想要走訪熱門打卡景點，或是前往觀光工廠來一趟充滿寓教於樂的親子之旅，雄獅旅遊精選全台超過30種一日遊商品，原價最高699元的行程，指定日期出發每人只要199元起，優惠下殺最低約2.8折，網羅桃園最新景點「手信霧影城」、網美最愛「Herbelle龍潭湖畔白色貨櫃屋」、新竹必訪美食聚集地「城隍廟口」等景點，即日起於雄獅旅遊官網開放搶購。

雄獅旅遊精選一日遊商品，北中南皆可出發，指定日期出發每人只要199元起，北部行程例如「悠遊蘭陽龍潭湖畔1日」，行程走訪宜蘭冬山河源頭之一的中山瀑布，吸收大自然芬多精，還會前往最好拍的Herbelle龍潭湖畔白色貨櫃屋，由76個白色貨櫃堆積而成，除了拍美照之外，還可以來一場悠閒下午茶時光；「城隍廟尋美食1日」則會造訪有台版小京都之稱的麗池公園，園內日式古橋、日式小屋都是從日治時期就留下來的古蹟，午餐帶大家到新竹城隍廟口，百家特色美食絕對讓你眼花撩亂。

中部行程例如「高美濕地1日遊」，結合踏青生態、廟宇拜拜、觀光工廠等行程，漫遊鰲峰山、高美濕地，前往紫雲巖、大甲鎮瀾宮朝聖，並走訪台中老字號製麵廠–大呷麵本家故事館。南部行程例如「尋秘百年斯卡羅1日遊」，探訪屏東車城福安宮、斯卡羅古碑文，進行宗教與古文化巡禮，並欣賞絕美海景，與前往觀光工廠大啖果乾。

撰 文／方雯玲 Wenling Fang

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