10大「五倍券優惠」最划算用法！星級飯店免費入住、買一送一，還能+1元多1晚

隨著疫情漸漸降溫，行政院新推「五倍券」以振興經濟，預計10/8起開放領用，而各業者也紛紛推出超殺優惠以吸引民眾消費。今天跟大家分享十大飯店五倍券限定好康，0元入住、加1元送一晚、入住享5000至6000元回饋，教你發揮五倍券最大化價值！

高雄漢來大飯店：住宿券、高雄券加碼送

高雄漢來大飯店推出「五倍券住漢來超狂加碼送」專案，若使用五倍券支付、購買10000元一套4張的住宿券，即加送一張住宿券，以2000元入住市景精緻雙人房，還會再送高雄市政府加碼的「高雄券」2千元。專案不含早餐，一年內可兌換。

高雄漢來大飯店面向港口，擁有賞煙火絕佳視野。圖／高雄漢來大飯店提供

另一「市景精緻雙人房」專案為兩天一夜4500元起，附2客早餐，若使用五倍券，飯店將加碼贈送2500元漢來美食餐飲金（可於全台漢來美食餐廳使用），或現折房價2000元二選一，再加碼600至1000元的高雄券，盡享多重回饋。

台北福華大飯店：加贈5000抵用券、加1元送1晚

豪華單床房。圖／台北福華大飯店

台北福華大飯店推出「真心振興 住房專案」，9/22至12/29期間預訂「雙雙對對」方案，即可用1元加購一晚，可於入住當日加贈一間或同一間連住兩晚；若選擇週日至週四入住，還可免費升等至豪華單床房或豪華雙床房型，入住期間為10/1至12/30。購買此專案或「一泊三食 住房專案」還會額外加贈5000元住宿餐飲抵用券，住宿折抵限下次訂房使用，餐飲可當次使用，消費滿額即可使用一張，截至2022/03/31都可折抵。

台中福華大飯店：住一晚送一晚、房型免費升等

台中福華大飯店則主打「超有感振興住房專案」，即日起至12/30凡電話預訂專案，採用五倍券支付即可享有精緻客房「買一晚住一晚」，可同日入住兩間或同間連續兩晚，10/4入住首日還會贈送2客星級早餐。若訂購高級單床房則可免費升等至豪華套房，並附2客早餐。

高雄福華大飯店：買3600送3600

即日起預訂「2021開券饗回饋 加碼3600住房專案」，於9/22至2022/1/25期間入住價值3600元的豪華雙人房，即可獲得等值的3600元住宿餐飲抵用券，2022/5/2前都有效。每日限量5間，不含早餐，限官網及電話訂房、優惠不得合併使用，週六額外加價800元，而國慶日10/8-10/10、跨年12/31、2022農曆春節1/28至2/5不適用。

福容大飯店：回饋加碼15倍

福容大飯店推出三大會員福利，10/8至12/31期間凡於全台福容任一分館，消費不限金額，皆可依據會員等級獲得餐飲、住宿抵用券，最高金福級會員可享總價值15000元的回饋，截至2022/1/30可使用。若消費滿額每月還會加贈一次會員點數，最多達15%；凡消費滿5000元，還能使用APP登錄發票，有機會抽中福容連鎖住宿券。

澎湖福朋喜來登豪華雙床客房。圖／福朋喜來登提供

凡持五倍券入住五星級澎湖福朋喜來登酒店，即可用5000元爽住原價25400元的「豪華雙床客房」三天兩夜，現賺20400元，住宿期間介於11/1至2022/2/28，再享宜客樂海港百匯自助早餐買一送一。

長榮國際連鎖酒店：最高折抵6500元

持紙本五倍券入住，免付現金就能輕鬆入住。 圖／長榮國際連鎖酒店

為鼓勵民眾使用紙本振興五倍券，長榮連鎖酒店集結旗下於基隆、台北、台中、台南、嘉義的飯店推出專屬優惠，截至12/30凡持紙本五倍券消費，每張1000元面額可折抵1200元放假，最高可用5000元的五倍券折抵6000元房價。而位於礁溪的長榮鳳凰酒店則有純住房方案，持五倍券消費滿額，每張現折1300元房價，以此類推，最高可折6500元，持券直接免費入住。

關西六福莊：入住指定專案享3重好康

持1000元面額的五倍券，即可3人爽遊六福村，下殺33折。圖／六福旅遊集團提供

六福旅遊集團旗下的關西六福莊及六福村推出指定好康，10/8至2022/2/28期間，只要持振興五倍券任一面額入住關西六福莊官網指定專案，不僅住宿能免收10%服務費，入住當日還可用現金5000元，加購價值達18644元的3人住宿券一張，爽住剛果藍天客房。專案還會贈送六福村主題遊樂園2日入園手環3份、福豚互動體驗3人次二選一。

六福村主題遊樂園也加碼五倍券優惠，憑1000面額的五倍券購票，即可3人入園暢玩。

台北六福萬怡酒店：消費3000抽6000、用餐51折

台北六福萬怡酒店。圖／六福旅遊集團提供

同為六福旅遊集團旗下品牌的台北六福萬怡酒店配合振興五倍券推出「萬怡振興加碼三重奏」專案，10/8至2022/2/28只要持五倍券到飯店館內餐廳用餐，消費滿3000元即有有機會抽取價值6000的餐飲抵用券。而至「粵亮廣式料理」全額消費五倍券，享原價9840元的四人鴨合宴乙組51折、1000元面額則招待任選一款售價250元的港點或甜品；至「敘日全日餐廳」使用2000五倍券面額消費，享兩客敘日平假日午、晚餐61折，現省1256元。

高雄中央公園英迪格酒店：最高現折6000房價

高雄中央公園英迪格酒店同樣祭出五倍券優惠，凡使用紙本五倍券消費，1000元面額可折抵1200元住房費用，最高可折抵6000元，官網優惠住宿專案也可併用。

花蓮海洋公園：買1送1再加1

海洋公園餵食秀。圖／花蓮遠雄海洋公園提供

除了飯店住宿及餐飲好康，花蓮遠雄海洋公園也新推紙本五倍券方案「五倍券+1+1+1入園」。10/8至2022/4/30持紙本振興券於現場臨櫃購買全票890元，即加送100元餐飲商品抵用券一張，再加碼隔日免費入園。若持數位國旅券於園區現場購票，則享2人同行1000元優惠，隔日再免費入園，直接下殺28折。

此外，指定身份也有專屬五倍券優惠，例如設籍宜蘭、花蓮、台東的鄉親（或身分證G、U、V者）或是凡當月壽星出示身份證件，即享500元優惠。

延伸閱讀：

．我不是胖虎、天竺鼠車車、鬼滅之刃「免費拍到爽」 最萌主題快閃店精選！

．星巴克9款「買一送一」免會員開喝11天！中秋5大新消息一次看

．麥當勞＆拿坡里＆漢堡王「買1送1」、必勝客買1送5！8大速食品牌優惠