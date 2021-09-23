五倍券這樣花最有感！ 飯店最高享0元入住、餐飲抵用券三倍送

搶攻振興五倍券，最高享「0元現金入住」優惠專案。 圖：長榮國際連鎖酒店／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】眾所矚目振興五倍券將於10月上路，為了搶攻振興五倍券的觀光商機，各大飯店開始推出搭配五倍券的住房專案，讓民眾利用五倍券支付住房費用，還可享有加倍好康；想要享用美食又想省荷包，更別錯過各酒店餐飲優惠，享受久違的生活小確幸。

長榮酒店全台聯合推出 五倍券支付房費最高享有「0元現金入住」

長榮酒店邀大家一起振興國內經濟，12月30日前，全台六家長榮酒店聯合推出紙本振興五倍券「滿千送百」優惠方案，消費者預訂官網指定住房專案，並以紙本五倍券支付房費，立即享有房價折抵優惠，最高享有「0元現金入住」。

長榮桂冠酒店（基隆／台北／台中）、長榮文苑酒店（嘉義）及台糖長榮酒店（台南）共同推出1,000元紙本五倍券可折抵1,200元房價優惠，累計折抵，最高可持5,000元五倍券折抵6,000元房價。 坐擁美人湯浴的長榮鳳凰酒店（礁溪）將五倍券價值放大1.3倍，預訂官網純住房專案，即可適用於紙本五倍券滿千元折抵1,300元房價優惠，累計折抵後，專案價6,500元的雙人住宿只需支付5,000元紙本五倍券，等同享有0元現金入住優惠！

▲長榮桂冠酒店推出五倍券餐飲優惠。 圖：長榮國際連鎖酒店／提供

此外，持五倍券至長榮桂冠酒店（台中）或台糖長榮酒店（台南），享用多國百匯自助餐或經典中式佳餚，餐飲消費滿千元分別贈送價值3,000元及3,850元之餐飲抵用券，瞬間讓消費者餐價回本。長榮桂冠酒店（基隆）、長榮文苑酒店（嘉義）或長榮鳳凰酒店（礁溪），現場使用五倍券折抵餐飲消費，折扣後餐價最低下殺7折起，讓消費者輕鬆省更多。

Just Sleep捷絲旅全品牌 搶先五倍券最高回饋達5,000元

▲捷絲旅台北西門館豪華三人房。 圖：捷絲旅／提供

晶華國際酒店集團旗下風格旅店Just Sleep捷絲旅全品牌，集結全台從北到南共7個據點，包括捷絲旅台北西門館、台北三重館、宜蘭礁溪館、花蓮中正館、台南十鼓館、高雄站前館及高雄中正館，即日起至2021年9月30日聯合推出「五倍券振興 感恩回饋」優惠住房專案，入住三天二夜請你免費吃早餐，再享房價現金折抵回饋。官網訂房加購高鐵車票再享每日限量8折優惠，每日限量供應、要訂要快。

▲捷絲旅宜蘭礁溪館客房，可享溫泉美人暖湯。 圖：捷絲旅／提供

潮玩北台灣，三天二夜4000元有找。北部地區廣受旅人喜愛的捷絲旅台北西門館，即日起至9月30日，入住西門町地區唯一豪華三人房，每房每晚含元氣早餐3客，三天二夜優惠價只要4000起，平均每人每晚只要666元。捷絲旅宜蘭礁溪館即日起至9月30日，推出空間最大12坪的源日式家庭溫泉房原售價每晚6500元，入住三天二夜優惠價只要8000元起，立刻享現省5000元，客房內小朋友最愛泳池浴池，闔家共享溫泉美人暖湯。

▲甫新開幕的捷絲旅台南十鼓館。 圖：捷絲旅／提供

緊鄰台南十鼓仁糖文創園區，甫新開幕的捷絲旅台南十鼓館，即日起至9月30日，推出寬敞舒適12坪鼓得家庭客房原售價每晚6,820元，入住三天二夜優惠價只要10,560元，現省超過3,000元。每晚每房再享Just Café 捷食藝由台南晶英酒店星級主廚團隊領軍的豐盛元氣早餐。

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