我不是胖虎、天竺鼠車車、鬼滅之刃「免費拍」　最萌主題快閃店精選！

粉絲們預備出動！各大百貨不定時會有主題店進駐，每當人氣貼圖角色、動漫人物化身巨大立體造型，超萌外表都能讓人忍不住按下手機快門，獨家周邊更是鐵粉必收藏的選項。今天跟大家分享北部新竹及南部高雄的兩大快閃店，統統免費入場，活動截至10月中，連假後也能安排時間造訪，爽拍爽逛到滿意再回家。

新竹巨城：我不是胖虎 快閃店（截至10/18）

圖／我不是胖虎Pop-Up STORE

由插畫家「不二馬大叔」創作的LINE貼圖「我不是胖虎」憑藉厭世、調皮的模樣虜獲一票粉絲，如今「全台首場限定店」正式於新竹巨城登場。其中在入口處就能立馬捕捉3D版的生氣樣子的胖虎，讓人一進場就想拿出手機拍照，而現場更推出200款周邊商品，像是胖虎造型地墊、方型抱枕、六角鏡、手機支架等，周邊還有扭蛋機、自製胖虎姓名貼的機器及遊戲機，豐富亮點吸引粉絲朝聖。

圖／我不是胖虎Pop-Up STORE

配合快閃店活動，截至10/18止若加入作者的不二馬官網會員，還可享有單筆訂單滿額299元免運服務，不出門也能在線上入手心愛的商品。

地點：Big City遠東巨城購物中心5樓時間：週日到週四11:00-21:30；週五週六、假日前一天11:00-22:00

高雄夢時代：翻轉動漫祭（截至10/11）

圖／夢時代提供 圖／夢時代提供

夢時代購物中心舉辦「翻轉動漫祭」，一次集結多部爆夯動漫打造限時慶典，其中首度亮相的《鬼滅之刃》炭治郎高達2米，還有還原動漫的各式屋台，還有《進擊的巨人》、《蠟筆小新：謎案！天下春日部學院的怪奇事件》電影劇場造景區等，絕對是動漫迷天堂。就連今年一度風靡全台的《天竺鼠車車》，也變身馬鈴薯巨大化玩偶，讓粉絲可以一起拍。

圖／夢時代提供

值得一提的是，展覽特別推出8款福袋，其中《鬼滅之刃》福袋含休閒後背包、中筒襪與馬克杯，原價1620元限時特價680元；《進擊的巨人》福袋則有艾連雙面翻轉抱枕、帥氣的兵長大人里維款吸水杯墊、自由之翼鑰匙圈，原價1540元同樣用680元能入手，另有《夏目友人帳》、《RE:從零開始的異世界生活》、《JOJO的奇妙冒險》與《關於我轉生變成史萊姆這檔事》等作品福袋組合，最低4折起，小資族粉絲要把握。

不僅如此，截至9/30若持華南夢時代聯名卡，於展區消費滿500元，還可獲得「工作細胞口罩盒」，限量500份送完為止。此外，中秋連假期間至9/21、9/30至10/3及10/7至10/10期間，夢時代APP會員單筆消費滿1000元，也能獲得限量百元現折優惠。

地址：夢時代購物中心 8樓時代會館時間：週一至週四11:00-22:00；週五、假日前一天11:00-22:30；週六及連續假日10:30-22:30；週日及假日10:30-22:00

圖／夢時代提供

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