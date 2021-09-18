中秋逛2大最美市集！新竹最夯「波光市集」、高雄質感「美術館市集」快閃

今年中秋連假順利登場，新竹人、高雄人若不想跑遠門也有在地專屬市集可以逛！高雄人氣市集「森之市」暌違4個月回歸，攜手70個品牌於週末快閃兩天，而新竹南寮漁港絕美地標「波光市集」亦於中秋連假營業，77家攤位供大家吃喝玩樂，2大限定質感景點報你知。

高雄｜森之市

圖／La Rue 文創設計粉絲專頁

於高雄美術館舉辦的「森之市」每回快閃都吸引粉絲朝聖，此次實際為防疫升級至疫情趨緩後首度回歸，9/18至9/19共有70家品牌出攤，除了文青風、優質設計的原創手作小物，美食及飲品方面也有頑固油飯、好好吃∞手作、派人PIE PIE-手作派塔、菓蝸手作、鹹鹹美代子、300巷小食物、HITHERE職人國寶茶、土地食物製造所、小豆咖啡Azuki coffee，讓大家在充滿時尚美學氛圍的美術館市集內，也能買到喜愛的下午茶。

官方提醒現場禁止飲食，只以外帶為主，民眾逛市集時記得維持社交距離，若人潮過多將進行人流管制。

地點：高雄市立美術館 / 館前廣場時間：9/18-9/19 15:00-20:00

圖／La Rue 文創設計粉絲專頁

新竹｜波光市集

圖／新竹市政府提供

新竹南寮漁港「波光市集」8月上旬營運，憑藉波浪狀造型屋頂成吸睛的打卡新亮點，而5至10月的夏令期間原訂每週四至週日固定開市，為迎接開幕後首個連假，特別於即日起至9/21加碼快閃攤位，共77個攤位能逛個過癮。民眾若安排這四日到訪，不僅能賞夕陽、看百萬夜景，還有各式甜點、咖啡、炸物、燒烤、冰淇淋可以入手，享受在全新唯美環境逛海岸市集的體驗。

地點：新竹市北區南寮街261號時間：9/18-9/21 11:00-21:00

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