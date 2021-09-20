國旅券是什麼？怎麼抽籤？「2021八大振興加碼券Q&A」使用限制一次懂

振興五倍券將在九月下旬開放登記，預計十月開始發放，各部會也推出加碼數位券方案，除了藝fun券、農遊券、動滋券、客庄券之外，今年還新推出國旅券、i原券、地方創生券、好食券等，合計約1,300萬份，其中由交通部推出「國旅券」，激勵民眾出遊，振興在疫情期間急凍的觀光業，本篇Q&A滾動式更新，一起來了解國旅券是什麼！

國旅券是加碼數位券中，面額最高、且數量最多者；圖片／觀光局提供

國旅券是什麼？可以在哪邊使用？

9/17交通部表示，目前規劃國旅券民眾可直接用於旅行社、觀光旅館、旅館、民宿、觀光遊樂業、溫泉合作業者端的消費，9/23將開放業者登錄申請，觀光局再進行審核，預估參與的業者將達16,000家。

國旅券如何登記流程；圖片／觀光局提供

國旅券面額多少？多少人能抽中？

12億數碼券用來發放給民眾，每張面額1,000元，共計120萬份，中獎率5%，另外有11億經費使用於獎勵旅行業包裝優質行程。

國旅券如何領券；圖片／觀光局提供

怎麼登記抽籤？發放電子還是紙本形式？

今年八大加碼券都採單一平台登記方式抽籤，9/22~10/29的23:59前可搶先在官方網站「5000.gov.tw」登記，預定紙本券或綁定數位券後，即可勾選想參加哪幾個加碼券的抽籤。

只要振興五倍券開放登記時綁定數位形式，接著透過共通平台勾選國旅券進行抽籤，只要抽中即可獲得加碼1,000元。

國旅券領券時間；圖片／觀光局提供

什麼時間抽籤？中籤機會有幾次？

活動期間10/8起每週五23:59截止加碼券登記，週六00:00以後登記者，將參加次一週抽籤活動。

10/11～11/5連續四週，每週二上午抽國旅券。

每人每週最多中籤1次，4週最多可有4次中籤機會，每種券別僅能中籤1次。

中籤的幸運民眾名單會於抽籤當日下午公告於振興五倍券平台網站及發送簡訊通知，收到簡訊通知3日後即可於「國旅券」抵用平台領取1,000元之QR code。

加碼券抽籤時間；圖片／行政院提供

國旅券該如何使用？

抽中國旅券後，只要在旅行社、觀光旅館、旅館、民宿、觀光遊樂業、溫泉合作等業者端使用數位券消費，即可扣抵，是一次使用不找零。

國旅券如何使用；圖片／觀光局提供

國旅券使用時間？

目前擬定的使用時間與振興券相同，使用時間為2021年11月1日起至2022年4月30日止。

※觀光局將持續蒐集業者優惠資訊及國旅券相關消息於國旅券抵用平台及觀光局行政資訊網「國旅券專區」露出，民眾如有相關問題亦可撥打免付費服務專線0800-211734洽詢。

振興五倍券平台網址：5000.gov.tw

「國旅券」抵用平台網址：https://1000.taiwan.net.tw

撰 文／方雯玲 Wenling Fang

欣傳媒 https://www.xinmedia.com/article/197914