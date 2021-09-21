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你就是藝術家！第一屆貢寮「水T藝術節」T恤圖案徵件

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首屆貢寮雞母嶺「水T藝術節」開始徵件。　圖：東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處／提供
首屆貢寮雞母嶺「水T藝術節」開始徵件。　圖：東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】2021第一屆貢寮雞母嶺「水T藝術節」開始徵件，即日起至9月30日止，將公開徵求「100件水T」掛在東北角百年梯田美景上，讓民眾上傳自己喜愛的創作或圖案，「每個人都是藝術家」，將自己想要表達的情感透過圖樣，展示在倒映白雲藍天美景的水梯田上，民眾同時也成為雞母嶺與淡蘭古道上首次大地藝術節的共同創作者！

東北角百年水梯田 復育有成

主辦單位東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處處長馬惠達表示，貢寮雞母嶺的百年水梯田過去是東北角絕美的自然與人文地景，襯著碧藍的東海與藍天白雲，是看過就令人難忘的風景。但過去數十年廢耕難見，這幾年水梯田復育有成，雞母嶺又位於「淡蘭古道北路」的「楊廷理古道」上，東北角管理處特別舉辦第一屆貢寮雞母嶺「水T藝術節」，希望帶遊客認識這個兼具歷史與人文風味的百年地景，藉由大地藝術節親近自然與山林，帶動遊客至周邊深度旅遊，體驗貢寮「上山又下海」的豐富旅遊面貌。

▲貢寮雞母嶺的百年水梯田。　圖：東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處／提供
▲貢寮雞母嶺的百年水梯田。　圖：東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處／提供

第一屆「水T藝術節」 徵求募集100件T恤

首屆「水T藝術節」是由台灣藝術創生文化基金會執行承辦，策展人「遇見雞母嶺」蕭學苑表示，水T藝術節將徵求募集100件T恤，T恤的內容你可以自由設計或提供照片，「你就是藝術家」；而在這藍天、白雲、田埂、水田、蟲嗚、鳥叫的田野中，「這片水梯田就是美術館」! T恤在陽光、微風中聽著大自然聲音，隨風起舞，策展理念就是讓T恤圖案訴說著每人專屬的故事。

「愛，在T田」，就讓水T來告白你的情感

蕭學苑並表示，「愛」，可以很大方的說出來、也可以很含蓄的表達。但有些時候、有些「愛」不好意思表白，就讓「愛，在T田」為你傳達。「水T藝術節」藉由飄揚的T恤訴說著專屬情感，倒映在藍天白雲與百年水梯田的美景中，這份愛也代表了天地之間的永恒印記。

▲「水T藝術節」將水梯田變成露天美術館。　圖：東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處／提供
▲「水T藝術節」將水梯田變成露天美術館。　圖：東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處／提供

水T藝術節」正式展期為10月16日至22日，為期一周，共同參展人可於10月16日及17日2天與親朋好友一起到雞母嶺水T展區觀看水T藝術作品，疫情期間需事先預約報名，且不對外開放民眾參觀。一般民眾則以線上播出方式，在家參與欣賞每人專屬的水T藝術創作。欲報名參展的民眾，歡迎至「遇見雞母嶺」粉專索取報名表，110年9月30日截止收件。

報名網址「遇見雞母嶺」FB：www.facebook.com/meetinggm

「水T藝術節」試展影片先睹為快：https://youtu.be/uZIv2ajsdFk

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