中秋衝義大世界！雙人限定下殺6.1折，加碼免費多爽玩2.5小時

下半年最期待連假之一的中秋假期，許多旅遊業者「卯起來」推出各項優惠吸引消費，希望在疫情解封之下能回溫一些市場營收。這回義大世界推出「月圓人團圓」雙人約61折遊園優惠，若是9月18日入園可以多爽玩2.5小時，快揪團玩起來吧！

圖／義大遊樂世界臉書粉專

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日前正式降級疫情至二級警戒，許多旅遊樂場所也逐步解封，而義大世界近年推出許多節慶活動與遊樂設施，在疫情之前，是許多南台灣人必去的人氣樂園之一。

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這回「月圓人團圓」中秋雙人同行票，限定9月18日至9月21日為期四天，雙人只要約6.1折共1099元即可入園暢玩一整天，若打卡還可以獲得義大造型瓶裝水，更狂的是義大世界日前宣布自9月18日起每週六，營業時間延長至20:00，相當於可以多玩2.5小時（每週六夜間營運時間延長活動為9月18日至111年2月26日），值得一提的是星光票四點三十分後只要299元喔，千萬不能錯過。

圖／義大遊樂世界臉書粉專

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官網：http://www.edathemepark.com.tw/

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