台北「5+3 無圍牆博物館」／穿梭百年，整個城市都是我的博物館

2020年，臺北設市百年，而百年來的歷史遺跡與大街小中的故事，輝煌時期的回憶，是否也隨著時間流傳在人們的記憶之中。在臺北市的「5+3 無圍牆博物館」計劃中，將打破既有博物館的圍牆意象外，除了對歷史文物、古蹟建築的保存與展示外，更重要的是增添了人與城市的互動機會。

松菸文創園區；圖片提供／蘇琨峰

5+3「無圍牆博物館」，串連起臺北過去、現在與未來「5+3 無圍牆博物館」由北至南順序為－北投、大稻埕、城北廊帶、萬華艋舺及城南台大，另外三個則是－士林台北藝術中心、信義松菸文創園區與南港台北流行音樂中心。「我希望藉由無圍牆博物館，讓更多的故事在這裡發生，讓更多人在臺北累積足跡與回憶。」台北市市長柯文哲說著，而「過去博物館的概念，是把觀賞文物放在裡面，但真正的博物館應該社區化，我們每個人既生活在其中，也是參與者。」以旅人的角度，讓「整個城市變成都是我的博物館」，讓在台北生活更有溫度，有故事，有想到處逛逛走走的衝動，親身體驗台北的文化底蘊與蛻變故事。

無圍牆 讓故事在身邊流動臺北市的第一個無圍牆博物館是從北投開始，北投遺留下來的濃厚日式溫泉及歷史氣息，悠閒適合的步行環境等等，讓這個看似先天就有成為無圍牆博物館最佳條件的地區，卻在強大的當地居民意識及組織，及非常多的當地組織與政府管理單位等無整合的因素下，前後就花費了五、六年的時間進行建立平台、居民溝通與整合場館與組織，慢慢將北投的特色浮現出來。時間是必要的催化劑，而無圍牆博物館的成功，需要的就是凝聚社區共識，以及呈現出五個無圍牆博物館獨特氣息與吸引力。

「北投溫泉區」－全台灣最早發展具有百年歷史的溫泉區及豐富的在地文史。址重建的懷舊新北投車站、全台灣最環保的綠建築北投圖書館、禪園裡日本神風特攻隊及東北少帥張學良的故事、北投溫泉博物館、梅庭及地熱谷等。

北投圖書館；圖片提供／雄獅旅遊

「大稻埕」－保有傳統產業老街，也是1920年臺灣新文化運動發展的起源地。永樂商圈及大樹下保有的懷舊小吃店商圈氛圍、年貨大街、蘊含豐富文化歷史及當地信仰中心的霞海城隍廟、保留下的老街及優美的老屋建築，可一漫步到大稻埕碼頭與市集。而目前也有走讀活動可以參與，透過現場達人老師的帶領走讀解說，像是由欣講堂所舉辦的「穿梭古今：李乾朗的台北古蹟×城市建築觀察」及「走讀大稻埕：林嘉澍帶您尋訪台北最繁華之地」等走讀活動，讓不論是住在台北，或是前來台北找尋復古文化的民眾，都可進一步瞭解當地過去的歷史。

欣講堂活動-達人老師帶領學員大稻埕走讀；圖片提供／欣講堂

「萬華艋舺」－台北市最早開發區，艋舺的宮廟文化、美食及常民文化非常深厚。至於艋舺的四大宮廟，除了熟悉的龍山寺，更有號稱台灣最具特色的夜巡－青山王夜巡，還有清水祖師廟及天后宮等著名四大宮廟。而青草巷、剝皮寮歷史街區、新改建的新富町市場及傳統市場等特色景點與不少百年糕餅站店美食文化，更可一路走到西門紅樓及西門町商圈。

剝皮寮歷史街區；圖片提供／雄獅旅遊

「城北廊帶」－係指臺北車站以北，中山雙連捷運沿線空間。在鐵路地下化後，不但有了便利的捷運，地上及地下一樓也成了綠色廊道及書街，從中山捷運站到雙連捷運站之間可找尋著名的打鐵街歷史，也是許多高檔大飯店、百貨公司及有著不少許多小精品店的駐點。更可從華山1914文創園區做為起點，一路走到袖珍博物館，逛逛中山的誠品地下街，接著到赤峰街享受美食，而寧夏商圈、蔡瑞月舞蹈研究社、臺北當代藝術館等古蹟及臺北光點（前美國領事館）也都值得一探究竟。

「城南台大」－城南就是愛國西路以南，文學氣息濃厚。當地有許多眷村，再加上有大灣大學、台灣師範大學及台灣科技大學三所大學所匯成的溫羅汀也是台灣最多的獨立書店的地區。而自來水園區有非常具有歷史的蓄水池及文藝復興式建築古蹟，再沿著觀音山走到有著許多駐村藝術家的著名寶藏巖聚落，也可前往紀州庵溫學森林以及客家文化主題園區，或者是走進永康商圈享受國際級的著名美食。

寶藏巖聚落；圖片提供／雄獅旅遊

五大無圍牆博物館的延伸－流行文化場域除了五處無圍牆博物館，另外三處較具現代化的場域則朝向流行文化場域的方向規劃：

「信義松菸」－將松菸文創園區、大巨蛋、國父紀念館、臺北機廠、臺北101串聯在一起，在流行、商業與文創氣息的融合下，吸引年輕族群聚集。而在松菸的場域內其實進駐了很多文創風格店家及在地文創產業，像是7月中旬正式在松菸文創園區開幕的「美好排泄雜貨店」，就是一間集結國內外老雜貨與文創品牌的選物店；還有像是以友善土地作為理念，以回收廢棄3C家電及手機經過處理後，成為飾品創作原料的「以覺學」，這些店家的存在也同步帶給這區一個新的面貌。「士林北藝」－從圓山一直連結到故宮，結合即將開張的臺北表演藝術中心、國立臺灣科學教育館科教館、士林官邸園區與士林夜市商圈，呈現出藝文與知識教育的所在。「南港北流」－則以臺北流行音樂中心為核心，規劃空中綠廊，同時也串連南港車站、南港瓶蓋工廠、南港生技園區及南港展覽館等場所，像是日前舉辦的「二〇二〇臺北白晝之夜」，便成功的以多樣化視覺裝置及表演活動，成功將南港重新造成一處藝文重鎮。

台北流行音樂中心；圖片提供／台北市政府

松菸風格店家－美好排泄；圖片提供／松菸文創園區

松菸風格店家－以覺學商品；圖片提供／松菸文創園區

無圍牆博物館計畫主要幕後推手台北市副市長蔡炳坤表示，「無圍牆博物館」計畫，就是將整座城市視為一座大博物館，並重新盤點具有歷史意義的建築與街區，用故事帶動觀光人潮與產業發展，在創新、尋根與結合日常人文生活，建立起當地的獨特文化風格與生活，並以無圍牆的概念來強調人跟人、空間與建築物之間的關聯性，並再顯在地的「尊榮感」。而在無圍牆博物館持續深化與跨域，用故事帶動觀光人潮與產業發展的的計畫下，接下來當然要讓更多人來參與這計劃，來親身體驗並感受各個城區的特有故事。

欣傳媒 https://www.xinmedia.com/article/197648