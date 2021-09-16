台北獨特空間！美樹館與Re-Re　創造花的另一驚豔面貌

在「整個台北都是我們的博物館」理念下所規劃的「5+3 無圍牆博物館」計劃中，除了有五大區－北投、大稻埕、城北廊帶、萬華艋舺及城南台大，及另外三個獨特空間－士林台北藝術中心、信義松菸文創園區與南港台北流行音樂中心外，在這些無圍牆博物館的場域周圍，也逐漸帶起了一股文創與商業風潮。具獨特風格的店家無論在是產品設計及店面呈現出的樣貌，更讓這些無圍牆博物館的場域氛圍更加吸引人群駐留，一同形塑出台北無圍牆博物館的各種樣貌。

在松山文創園區範圍內，就有著二間以獨特創新方式以「花」為主題，重塑一般人對於「花」的相關商品的想像。一間為位於松菸周邊，以回收花材及其他混合材質再次延續花另一種生命的「Museum of Flowers美樹館裡的服裝秀」；另一間則駐點於松菸內，延續台灣傳統「纏花工藝」創造出「蠶絲金工系列（Silk Flora）」，以古老技藝打造花材嶄新風貌的「Re-Re」。

Museum of Flowers美樹館裡的服裝秀

美樹館創辦人之一柯泓安表示，植物有非常多可轉變的樣態，除了盛開時的美之外，有的被當成堆肥的材料，有的以腐朽後的另一種方式繼續存在著。而從一開始以協助展場擺設的花材常會有剩餘、在過程中斷裂或是回收的花朵等而產生的「Second Life」概念開始，了解到對他們而言植物有著多種的生命樣態，在不同的生長階段時會有著不同的美，在盛開或是腐朽時有著不同的呈現方式，若可以另一種方式再整理的話，這些生命就會回到原來的空間中再次呈現屬於她們各階段的美。這是我們呈現這樣作品所保持的態度與角度，生命還有很多可被看見的方式，就看如何去呈現。

在這樣花的生命以另一種方式呈現下，像是酒商的品牌發表會，就可利用植物顏色來呈現出酒不同的深淺感及味道，或是以植物傳達該品牌產地的環境氣候等；或像是奶粉廠商的品牌發表會，客戶想利用花材呈現出一道令人感到舒服及生生不息的綠植牆等等，都是花材等相關植物元素最能表達的方式。而將店址選擇在松菸旁，除了這邊濃厚的文創氣息及人流外，店裡原本就規劃好的地下空間及類似半閣樓的空間等配置，剛好是比較適合我們想表現的一種遊走、熱鬧並呈現出植物多元生命力的空間表現。而進門時特地以一般賣場冷藏區的厚塑膠材料做為入口的門面設計，也是想讓客戶進入時能有一種「被冷卻」的感覺，讓心靈平靜下來，享受這被奇特花草作品所圍繞的氛圍。

Re-Re

而在2016年台北迪化街開業的「Re-Re」，創辦人姚妍萱（Venisa Yao）原是位服裝設計，在一次旅行中意外地發現台灣傳統「纏花工藝」，並在因緣際會下認識老師傅後，決心推廣這項傳統工藝。設計師也在許多顧客詢問其身上所配戴的自製項鍊互動中，經由改良設計並別於傳統花藝風格下，將之命名為「蠶絲金工系列（Silk Flora）」，全系列皆為設計師手工製作，就是為了能傳遞那份手作的溫度與心意。

「Re-Re」是Reach to the Real you的縮寫，也就是「成就真實的你」的意思。在這樣的堅持與傳承的精神下，並希望每位顧客在Re-Re商品的襯托下都能真實地展現自我。蠶絲金工系列在2018-19年就已連續多次獲選為台灣外交禮物，贈與給美國、俄羅斯、聖克里斯多福與聖文森等國。而2020年初，Re-Re設計師更被獲選為德國慕尼黑國際工藝大展台灣代表隊之一，將此傳統台灣工藝技術及蠶絲金工系列推向國際舞台。同時其系列中的 2 件產品（百合胸針、三葉耳環）也榮獲文化部認證為2020年臺灣優良工藝品的殊榮。除了蠶絲金工系列外，Re-Re也開發了像是袋包系列、小皮飾系列、花漾系列及藝術家聯名等系列，樣式不但多元，所有系列也皆堅持在台灣以手工製作創造，而這也是Re-Re 的品牌精神－創新與在地化。

在「5+3 無圍牆博物館」計劃下，串連起了具有歷史意義的建築與街區，更強調人與人的互動，以及空間、建築與場域之間的關聯性。期望在無圍牆博物館活動下，能逐漸消除那道有形或無形的疏離感，並長期保存城市記憶與凝聚市民意識。而隨著這計劃而生的這些風格文創商店，似乎也有著畫龍點睛的效果，讓人們有機會能更加認識與瞭解當地的傳統文化工藝，與意想不到的文創驚喜！

【更多資訊】Museum of Flowers美樹館裡的服裝秀

1.官網：https://www.museum-of-flowers.com/

Re-Re

2. FB : https://www.facebook.com/rerebag2011/

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圖 片／Museum of Flowers美樹館裡的服裝秀 ，Re-Re 欣傳媒 https://www.xinmedia.com/article/198034