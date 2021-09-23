電子機票、登機證別傻傻分不清！疫情下出國也能一篇搞懂基本

電子機票顧名思義就是非紙本機票，當旅客在網路上訂位購票之後，航空公司即會發送包含航程和訂位代號的電子機票。目前大部分的航空公司都已經改為使用電子機票，上面密密麻麻的英文字讓你看得很頭痛嗎？你知道電子機票要如何使用嗎？以下就讓小編一步步帶你認識電子機票吧！

電子機票是什麼？

在旅客完成機票訂位和付款後，會在Email信箱收到電子機票，上面記載著詳細的航班資訊、訂位代碼、乘客資訊、機票費用和付款明細等。有別於傳統的紙本機票，電子機票的紀錄全部都保存在網路，所有的操作都不需要透過紙本來進行，不管是對於旅客，或是對於航空公司來說，都是相當便利的！

電子機票範例說明

電子機票。 圖／Wikimedia

電子機票大多都使用英文，因此可能會漏掉一些重要的訊息，就讓小編來教大家電子機票要怎麼看吧！

航班訂位資訊

1. Booking Number：訂位代碼，出發前可用來查詢訂位資訊，也可用於預辦登機或自助報到。

2. Flight：航班編號。

3. From／To：出發地和目的地。

4. Aircraft：飛機機型。

5.Class／Status：座位艙等代碼和機票狀態。

乘客資訊

1. Passenger Name：旅客姓名，一定要確認清楚，如果不小心填錯，要盡快向航空公司反應！

2. Ticket Number：機票號碼，用於預辦登機或自助報到。

3. Frequent Flyer Number：飛行常客號碼，即為航空公司的會員編號，沒有的話可以略過。

4. Special Need：特殊需求，如果乘客有其他特殊需求會顯示在此，例如飛機餐選擇素食。

付款資訊

付款資訊包含機票價格、機場稅、服務費和燃料費等，全部加起來會等於總基本票價（Total Base Fare），再乘上乘客數量（Number of Passengers），就會是全部的付款總額。

其他注意事項

另外，電子機票的右下角還有一段文字，為機票的使用限制，各家航空公司的規定略有不同，以下就本機票範例來向大家說明：

1. Non-endorsable：禁止轉讓他人

2. Non-refundable：無法退票

3. Changes allowed...departur：於飛機起飛前兩小時，視情況允許更改機票

電子機票使用流程

使用電子機票。 圖／shutterstock

電子機票和紙本機票其實是一樣的，因此有用過紙本機票的旅客，也一定會使用電子機票喔！以下簡單說明使用流程：

1. 購買機票並付款後，航空公司或旅行社會發送電子機票至乘客的Email信箱。

2. 出發前2～3天可以使用電子機票上的資訊，於網路辦裡預辦登機；或是在出發當天，憑電子機票至機場櫃台或自助報到機報到，並取得登機證。

3. 拿著登機證過海關和安全檢查，即可前往候機室準備出發囉！

登機證是什麼？

登機證。 圖／shutterstock

電子機票和登機證是完全不一樣的！電子機票只是類似購買憑證，要有登機證才可以登機。而登機證也通常都是以英文來標示，需要特別注意的資訊如下：

1. Name of Passenger：乘客姓名，就算機票上的姓名打對，登機證還是要再檢查一次喔！萬一登機證的姓名和護照上不一樣，就別想出境和登機了。

2. Flight：航班編號。

3. Seat：座位，上機後可將登機證給空服員看一下，他們就會引導你座位在哪裡，飛機上的座位號碼都寫在行李櫃下方，可別坐錯位置啦～

4. From／To：出發地和目的地。

5. Gate：登機門，出境檢查完想去逛免稅店的話，就儘量在登機門附近吧，以免登機時間到了，來不及回到登機門。

6. Boarding Time：登機時間，一定要牢牢記住，如果錯過登機時間，你的大名就會出現在機場的廣播裡！

電子機票常見問題

Q1. 需要把電子機票列印出來嗎？

A1. 其實電子機票是不用印出來的！航空公司都有乘客的訂位紀錄，走人工櫃台報到的話，只要給地勤刷護照就可以取得登機證；走自動報到機的話，就在機台輸入電子機票上的資訊即可取得登機證。因此，如果手機能打開電子機票檔案的話，就可以不用印紙本喔～

Q2. 電子機票要怎麼買？

A2. 電子機票是一般的機票，因此平常怎麼買機票，就照著這樣買就行了！要買機票的話，推薦來FunTime機票比價，我們提供十多家旅行社的機票價格，幫大家找到最便宜的機票。

Q3. 電子機票怎麼更改或退票？

A3. 已經持有電子機票的旅客，要更改或取消機位的話，只要前往航空公司官網，找到行程管裡相關功能，輸入英文姓名和訂位代號，即可進行更改。如果是透過第三方平台購買機票，請詢問原購買窗口。

Q4. 為什麼要使用電子機票？

A4. 電子機票的出現省下紙張和印刷費用，也連帶著不需要郵寄至乘客家，不僅降低作業成本，也減少機票寄丟的風險，更不用怕出門忘記帶紙本機票，真的是相當方便！

Q5. 電子機票和登機證有什麼不同？

A5. 可以把電子機票想像成是購買機票的證明，而登機證是出境和登機需要用到的文件。旅客得在出發前把電子機票換成登機證，才可以順利搭上飛機。

電子機票的出現，讓大家的旅程更加方便快速，經過小編的介紹，大家應該對電子機票有更深入的了解，也分得清楚機票和登機證的不同了吧！下次出國，應該就不會再霧煞煞囉～

更多本月熱門活動整理，請看 「FunTime2022請假攻略」

更多熱門自助攻略，請看 「跟著FunTime趣旅行」

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」