空中飛翔無法取代！ 全台「飛行傘」推薦體驗&注意事項這裡看

有沒有人跟小編一樣，曾經把飛行傘和高空跳傘搞混呢？在台灣，雖然沒有跳傘的地方，不過有許多適合體驗飛行傘的地方喔！就讓小編來介紹一下究竟什麼是飛行傘以及飛行傘的注意事項，也推薦幾個飛行傘熱門體驗地點讓大家體驗一下在空中飛行的快感！

飛行傘介紹

今天要介紹的飛行傘，通常會從高山的斜坡起飛，只要助跑、用力地向前衝，就會連人帶傘的離開地球表面啦！而飛行傘的結構為傘翼加坐袋相連，飛行時人會坐在坐袋上如同椅子一樣，操縱方式則是由兩條操縱繩來操作，可以控制方向，也能減速或煞車，如果真的完全沒有概念也不用緊張，跟著教練指示就對了！至於飛行與否與飛行時長，也都會受到天氣與氣流所影響喔！

小編偷偷說：飛行傘（又稱滑翔傘）和高空跳傘最大的不同，就是飛行傘是讓傘帶著人飛，並且可以飛行一段時間，高空跳傘則比較像是人帶動傘往下降落唷！

飛行傘注意事項

1. 活動進行與否與風況等其他天氣因素有密切關係，要遵循教練判斷與專業以確保安全。

2. 一定要評估身體狀況，若是有心臟病、高血壓、懷孕、氣喘、癲癇等疾病，就不建議參加喔！

3. 穿著長袖、長褲等輕便的服裝，以及一雙好跑的鞋子，因為準備起飛時會需要跑一小段路、降落也需要雙腳來準備著地。

4. 因為飛行傘與氣流密切相關，所以會有體重限制（80~90公斤或以下，各店家規定不同），要報名之前需要事先確認喔！

南投埔里飛行傘

南投埔里飛行傘。 圖／kkday

來南投埔里體驗飛行傘，是許多人的第一選擇！從這裡起飛～上天空時，將整個埔里都踩在腳下，這時候就可以俯瞰整個埔里小鎮的美景，也能將遠方的層層堆疊的山巒盡收眼底喔，飛行過程約8~12分鐘，也會提供Gopro全程錄影，非常貼心啊！這裡有許多飛行傘好手，從遠遠處就能看見天空上有許多飛行傘，飛行結束之後，也能留在虎頭山看夕陽及夜景喔！

推薦店家：

交通方式：可自行前往，也有提供免費接駁

體驗均價：約2800~2900元/人（含攝影租借、交通接駁）

飛行時長：約8~12分鐘

日月潭飛行傘

日月潭飛行傘。 圖／kkday

日月潭一直是國內外觀光客絡繹不絕的熱門觀光景點，得天獨厚的地理環境，可以在這裡飽覽湖光山色，日月潭湖面波光粼粼更值得一看；但是！一般人的視角多是在湖邊、或者是搭乘賞湖觀光船來賞湖，若是能夠乘著飛行傘翱翔天空，以上帝視角一覽湛藍湖景，搭配四周環繞的群山，那感覺既刺激又美好，小編大推～全程飛行時間約15分鐘，一定要來體驗看看！

推薦店家：2FLY埔里飛行傘

集合地點：日月潭頭社活盆地（滑翔傘體驗中心）

體驗地點：南投縣魚池鄉協力巷76號旁

交通方式：可自行前往，也有提供免費接駁

體驗均價：3900元/人（含攝影租借、交通接駁，也可以自行前往喔）

飛行時長：約15分鐘

花蓮飛行傘

花蓮飛行傘。 圖／kkday

花蓮也有飛行傘聖地！花東一直是台灣最美的地方，每每到花東旅遊，都會覺得山特別綠、海特別藍，天空也特別遼闊～天氣好的話，從花蓮乘上飛行傘，可以看見花東縱谷、海岸山脈以及太平洋，而花蓮明利飛行的起飛點為全台最高，海拔約700公尺，從這裡起飛可是比101還高，除了練膽練心臟，更多的是過程中的快感，舒暢無比！飛行時程視氣流穩定度來決定，約8~15分鐘，過程中也會有專業人員全程幫忙攝影，體驗後有需要可以再付費加購唷！

推薦店家：花蓮明利飛行

集合地點：花蓮縣鳳林鎮長橋里長橋路137之2號（山胡椒小館）

交通方式：於集合地點集合統一上山

體驗均價：2500~2600/人（含來回接駁，攝影須加價500元）

飛行時長：約8~15分鐘

新北萬里飛行傘

新北萬里飛行傘。 圖／kkday

新北萬里的野馬飛行傘是極為熱門的飛行傘體驗地，由於一旁就是海，新北野馬飛行傘不同於其他飛行傘，他的起飛方式不是採用助跑，而是由水上摩托車拖曳飛行傘起飛，起飛時就可以飽覽整個北海岸風光，飛行時長約10分鐘；天氣好空氣清晰時，能清楚望見野柳以及基隆嶼，過程中如果想要體驗刺激一點，教練也可以帶你來個空中雲霄飛車！全程也提供GOPRO讓體驗者手持攝影，體驗完畢會將攝影檔案傳到記憶卡，將記憶卡免費帶回家唷！

推薦店家：野馬飛行傘

體驗地點：新北市萬里區海景路1號（經群策翡翠灣溫泉飯店至沙灘）

交通方式：自行前往，或搭車至美崙里站後來電通知總教練提供免費接駁。

體驗均價：2000元/人（含接送、全程GOPRO攝影並贈送16Ｇ記憶卡）

飛行時長：約10分鐘

屏東飛行傘

屏東飛行傘。 圖／KLOOK

位在屏東的飛行傘場地，由於西面平原、東面山脈，氣流相當穩定很適合飛行傘起飛與飛行，所以每年都會吸引許多飛行傘好手前往。屏東賽嘉飛行傘場擁有專業的教練，提供小孩的裝備外，若長者身體狀態若ok都可以飛喔（不需要跑步，會由教練輔助起飛），目前服務過最年長的乘客，是一位87歲的婆婆，除了翱翔天空時風景很值得一看，也很適合大家來突破自己唷～

推薦店家：屏東賽嘉飛行傘場

體驗地點：屏東縣三地門鄉賽嘉巷62號901

交通方式：可自行前往或搭乘公車至「鹽埔站」提供免費上下山接駁

體驗均價：2500元/人（含攝影、山上山下接駁）

飛行時長：約6~10分鐘

宜蘭外澳飛行傘

宜蘭外澳飛行傘。 圖／IG, qiuung

在宜蘭外澳體驗飛行傘，飛行傘基地位於山坡地上，放眼望去就可以看見烏石港沙灘有許多衝浪客，起飛的時候是由山坡地朝著大海與龜山島的方向航行，飛行過程景色非常壯觀，目的地會降落在沙灘上，再由接駁車接送回到基地。航程相對穩定，因為沒有提供攝影，可以拿著自己的手機上去拍，但是要記得拿好不要掉下去囉XD另外，4月到10月為飛行旺季，若想體驗一定要記得提前預約，11月到3月因為天氣狀況較不穩定，可於每天早上九點後致電詢問預約唷！

推薦店家：外澳飛行傘基地

體驗地點：宜蘭縣頭城鎮港口段31號山坡地（近伯朗城堡咖啡館）

交通方式：自行前往、或搭乘火車至頭城火車站轉乘計程車

體驗均價：1200元/人（含降落後回程基地之接駁）

飛行時長：約3~10分鐘

小編第一次玩飛行傘是在泰國，體驗之前其實非常恐懼，但真的起飛那瞬間覺得沒有想像中那麼可怕，以空中的視角俯瞰大地，反而超級過癮啊～想體驗飛行傘的話，不用出國，在台灣就可以飛！只要記得遵循教練指示以及注意事項，接著就放膽起飛啦！

更多本月熱門活動整理，請看 「FunTime2022請假攻略」

更多熱門自助攻略，請看 「跟著FunTime趣旅行」

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」