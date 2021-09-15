全球首座「IKEA貨櫃Hej行動商店」快閃嘉義！不只家具，店面也能重組

IKEA宜家家居全球第一座創新型態店型即將在9/8與大家見面！由7座貨櫃組合而成，名為IKEA Hej行動商店，Hej為瑞典文你好的意思，有初來乍到與當地消費者打招呼的意義。IKEA Hej行動商店的最大特色就是方便移動，以貨櫃組合的形式更加彈性與靈活，能輕鬆走入全台各地，貼近更多消費者。

首站落腳於嘉義市文化公園的諸羅印象廣場，9/8開幕當天至9/15期間內，IKEA卡友只要在IKEA Hej行動商店消費就送超萌鯊魚口罩乙組 (限量1,200組)；消費滿660元，就送限量帆布包及造型徽章乙個！快來搶先一覽全球第一座IKEA Hej行動商店的風采！詳情請見IKEA官網鎖定最新消息。

創新形式全球獨家！IKEA Hej行動商店 更貼近當地消費者也更永續

IKEA Hej行動商店是全球第一座採用貨櫃組合形式的店型，方便移動到各個城市，且跳脫以往大型店需要遼闊腹地，能夠更接近人潮聚集的商圈，增加消費者到達IKEA的便利性；而貨櫃更有能夠重組的特點，順應在地的狀況彈性調整貨櫃數量與組合形式。

永續發展一直是IKEA致力多年的目標，IKEA Hej行動商店選用二手的貨櫃再利用，貨櫃本身易於拆卸與運送的特性，能夠重複使用重組，也更加符合IKEA環保永續的理念。另外，貨櫃頂端特別設置頂棚增加隔熱，大幅降低室內空調所需的耗能；店內也首度導入大量的數位螢幕作為溝通，提供消費者佈置靈感之餘也減少紙本製作物的耗費；全數採用LED燈，並規劃大面積的玻璃門與櫥窗，以自然光代替室內燈光照明，達到節約能源的效果。

♦頂棚增加隔熱，大幅降低室內空調所需的耗能

♦導入大量的數位螢幕作為溝通

近百項收納熱銷商品！25坪空間展現IKEA收納魔法

IKEA Hej行動商店是期間限定的店型，目前預計會在嘉義到明年初。由7座貨櫃搭設成兩層樓，外觀排列方式以IKEA最具代表性的Allen Key (IKEA六角板手)為靈感，展現IKEA 家具可自行組裝的精神。賣場面積約莫25坪(1樓18坪，2樓 7坪)，在有限的小空間中，採用自然明亮的北歐現代風格設計，搭配IKEA最經典的IVAR原木系列做為主要層架，開放式的層板增添空間延伸感，並透過良好的收納規劃展示近百件商品，使消費者能夠迅速找到喜愛的商品。為了滿足嘉義消費者的需求，IKEA這次特別精選全台最暢銷的近百件商品，包括居家中不可或缺的各種收納好物以及嘉義民眾喜愛的餐具、兒童用品。

IKEA Hej行動商店1樓依據動線可分為客廳收納、餐廚時光、自在空間區，精選販售近百項IKEA熱賣的收納好物、家飾品及經典商品，像是BLÅHAJ鯊魚玩偶、BÄSTIS毛絮黏把、ISTAD保鮮袋等。接近結帳區則會販售4款小家具，包括全台熱賣的RASKOG推車、MARIUS椅凳、以及四百元有找的LENNART抽屜櫃等，讓嘉義的消費者輕鬆買到IKEA的暢銷商品。

另外絕對不能錯過的還有大小朋友都愛的霜淇淋！開幕期間限定販售「莓果派對霜淇淋」，經典的香草風味絲滑爽口，搭配覆盆子夾心餅和巧克力莓果麥片，創意好滋味等你來嚐鮮，只有在IKEA Hej行動商店吃得到！

2樓則提供家具諮詢服務，民眾可以透過現場或線上預約，由IKEA服務人員提供免費的系統家具規劃與商品下單服務，除了現場販售的商品之外，所有IKEA販售的近萬項商品都可以透過2樓現場人員下單，直送到家。除此之外，現場還設有數位互動螢幕，方便消費者找尋更多佈置靈感與商品。

開幕滿額贈 好禮拿不完！

為歡慶開幕，於9/8-9/15期間內，卡友只要在IKEA Hej行動商店消費就送超萌鯊魚口罩乙組 (限量1,200組)；消費滿660元，就送限量帆布包及造型徽章乙個！

因應疫情，IKEA Hej行動商店也遵循政府防疫措施，除了員工當班期間每天量兩次體溫，於店內全程皆配戴口罩；也會要求消費者入店配戴口罩、進行實聯制，入店前測量體溫、酒精消毒等。另外，賣場內也同步遵循政府相關規定來管理人流，讓大家逛得開心又放心！

【IKEA Hej行動商店】

開幕時間：2021年9月8日 15:00開放陸續進場

地址：嘉義市東區垂楊路360號 (實際位置座落在嘉義文化公園諸羅印象廣場，位於文化路與康樂街口)

正式營業時間：1樓 IKEA家飾品選購+霜淇淋販售13:00-21:00、2樓 家具諮詢服務 14:00-20:30

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