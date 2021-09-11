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「台北寒舍艾美」跨年3天2夜開搶囉！落地窗外就是101， 第一排煙火秀超Chill
今年2021年即將進入最後三個月的尾聲了，豪華五星「寒舍艾美酒店」日前提前曝光「跨年夜3天2夜專案」，只要選定101景觀房型，大片落地窗窗第一排可看到101跨年煙火，雙人浪漫入住超Chill，一起倒數迎接嶄新的2022年！
超大片落地窗的奢華感是寒舍艾美讓人喜愛的住宿特色之一，尤其有著「隱密的私人空間」，更是許多顧客喜愛的五星酒店首選。
這回揮別疫情不安的2021年，寒舍艾美祭出3天2夜住房專案，共有兩種房型，包含人氣「101景觀房型」，雙人兩晚價格48,000元起，有眾多房型可供選擇；另外還有「松仁路都市景房型」，雙人兩晚價格30,000元起。另開放訪客同樂，但須遵守防疫政策與飯店規定，當日訪客限於當日午夜12點30分前離開飯店。
值得一提的是，上述房價須另加15.5%的政府稅與服務費，由於跨年屬人氣入住時段，全額預付專案，訂房恕無法取消或變更，另外小編實測，目前已開放預訂，兩種房型無論12月30日入住兩天至1月1日或12月31日入住兩天至1月2日皆還有方案可供選擇，把握機會下訂囉。更多專案詳情可致電詢問。
台北寒舍艾美酒店 Le Méridien Taipei
官網：https://www.lemeridien-taipei.com/
地址：110 台北市信義區松仁路38號
電話：(02)6622-8000
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