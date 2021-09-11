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新竹縣市合併該叫什麼？網友惡搞客家精神：竹市，省墨水！

DailyView / 網路溫度計提供

image source: FB／林智堅

文／羅文芳
新竹市長林智堅日前拋出新竹縣市合併議題，引發外界熱論，查看《KEYPO大數據關鍵引擎》聲量趨勢，該話題在一週內達到15,522筆討論，6日林智堅突然召開記者會表示「大新竹」整併是時勢所趨，不僅能資源整合也是收到許多民眾反應，希望透過合併讓縣市溝通更順暢，新竹縣長楊文科也認同，更喊出升格變為第七都直轄市，單日2,765筆。

大新竹整併議題傳到中央後，民進黨立院黨團總召柯建銘也回應「修法不難」可以趕上2022九合一大選，行政院長蘇貞昌也表示會斟酌進行，網友關注度隨之提高，8日來到討論高峰6,082筆。

image source:KEYPO大數據關鍵引擎/聲量趨勢（分析區間：2021/09/03 - 2021/09/09）

「大新竹時代」來臨？網友發揮創意命名：米粉市、護國市

大新竹合併升格議題拋出後，除了引發網友選舉等政治相關討論外，透過《KEYPO大數據關鍵引擎》熱門關鍵字可看到「改名」、「命名」也有造成熱議。

主因有PTT有鄉民發問「新竹縣市合併升格後會叫什麼市？」底下就有網友發揮地方特色如「竹科市」、「貢丸市」、「客家市」、「米粉市」以及擁有股市圈護國神山之稱的「台積電市」、「護國市」等，也有人用疊字「竹竹市」、「新新市」還有人表示要客家一點「竹市，比較省墨水」。

不過也網友反嗆「無聊」舉例當初台北縣是獨立升格才會改叫「新北市」因此大新竹合併後的名字並不會變。

image source:KEYPO大數據關鍵引擎/聲量趨勢（分析區間：2021/09/03 - 2021/09/09）


分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2021年9月3日至2021年9月9日。

資料來源：

KEYPO大數據關鍵引擎》擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：累積超過10億筆以上的網路數據庫，其內容涵蓋新聞媒體、社群平台、討論區、部落格、地圖評論等網站。

研究方法：
系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『新竹縣市合併』相關文本進行分析，調查「網路聲量」(註1)、「熱門關鍵字」(註2)作為本分析依據。

*註1 網路聲量：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』，計算社群討論及新聞報導提及的文章則數，聲量越高代表討論越熱，能見度越高。

*註2 熱門關鍵字：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』，萃取網路上的文章與主題共同出現的關鍵熱詞；次數越多，字詞越大；可用來釐清核心議題與重點人事物。


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