快訊

璨樹颱風北北基放颱風假？柯文哲：明天應該會

新北明德高中集合480名學生看電影 教育局將開罰

「藍皮解憂號」開賣！單程最低299元起　還送隱藏版紀念車票

欣傳媒 / 欣傳媒
觀光列車「藍皮解憂號」，預計10月正式上路，圖為走入歷史的昔日藍皮普快；圖片／欣傳媒資料
觀光列車「藍皮解憂號」，預計10月正式上路，圖為走入歷史的昔日藍皮普快；圖片／欣傳媒資料

行駛於屏東枋寮和台東之間的藍皮普快走入歷史，轉型為台鐵懷舊觀光列車「藍皮解憂號」，預計將於10月正式上路，取得經營權的雄獅旅遊，今(9/10)日上架銷售紀念車票與旅遊行程，「藍皮解憂號」每天往返行駛枋寮與台東來回1趟次，旅客可買單程車票，也可買來回套票，另外也推出一日遊、二日遊、火車+飯店、火車+巴士、火車+高鐵等多元行程，車票套組售價299元起，還送隱藏版紀念車票，即日起針對出發前30天推出早鳥優惠，享滿千送百折扣優惠，以及至12/29刷玉山銀行卡全產品滿額6,000加碼送電影票，送完為止。

台鐵唯一的骨董級列車沿線欣賞台灣海峽與太平洋海景

藍皮普快是許多台灣民眾對火車的原鄉記憶，也是台鐵唯一的骨董級列車，「藍皮解憂號」將保留復古風味，並加入設計美學與創意，沿線可同時欣賞台灣海峽與太平洋海景，是台灣最美的「微笑曲線」，因此取名為「解憂號」，預料將吸引大批鐵道迷和民眾朝聖，體驗老火車的魅力。

搭乘觀光列車「藍皮解憂號」可享受搭乘火車看山觀海、慢活安靜的樂趣，圖為昔日藍皮普快；圖片／欣傳媒資料
搭乘觀光列車「藍皮解憂號」可享受搭乘火車看山觀海、慢活安靜的樂趣，圖為昔日藍皮普快；圖片／欣傳媒資料

專人導覽解說、拜訪秘境車站火車紀念套票299元起

「藍皮解憂號」的獨家特色，還包括全台唯一僅存可開窗火車、隨車專人導覽解說、安排拜訪秘境車站，例如有「台東最美隧道」之稱的金崙隧道秘境、台灣最南邊的秘境驛—枋山車站，享受搭乘火車看山觀海、慢活安靜的樂趣。

雄獅旅遊推出的火車紀念套票，台東-枋寮/枋寮-台東單趟限量版，包含車資、乘車手環、隱藏版紀念車票、導覽耳機、停靠站遊程導覽等，299元起，每週二、三、四出發，每日限量30張；台東-枋寮/枋寮-台東單趟超值版(每日提供)，除了限量版所含部分，再加上特色便當、專屬紀念禮品等，499元起；枋寮-臺東-枋寮的大人來回超值版(每日提供)，899元起。

圖為昔日藍皮普快，充滿懷舊風情；圖片／欣傳媒資料
圖為昔日藍皮普快，充滿懷舊風情；圖片／欣傳媒資料

多元行程搭配住宿、高鐵、巴士等透過火車旅行暢遊台灣

雄獅旅遊包裝「藍皮解憂號」多元行程，包括1日遊的「【藍皮解憂號】《部落走讀》山林環繞．金崙溫泉」，1,599元人/起 （2日遊搭配住宿太麻里，3,299元人/起），還有走訪太麻里、知本溫泉、鐵花村等行程。以及從北部、中部、南部出發的精選巴士X鐵道遊程，2～6日遊程不等，透過搭配鐵道旅程，暢遊台灣知名景點或秘境。

此外，雄獅旅遊也推出火車搭配酒店、高鐵、租車、船票、巴士的多元組裝產品，例如「火車旅行．台東、墾丁漫遊 藍皮解憂號」、高鐵自由行-台東格上租車 藍皮解憂號漫遊」、「高鐵自由行-小琉球、台東漫遊 獨家藍皮解憂號」等。

撰　　文／方雯玲 Wenling Fang

欣傳媒 https://www.xinmedia.com/article/198018

秘境 高鐵 台鐵

延伸閱讀

搶五倍券數位支付商機 「枋寮940」攜手街口支付

寧願只搭台鐵也不搭高鐵？ 網反揭「殘酷事實」：沒比較方便

高鐵延伸宜蘭忘了花東？選擇站址應評估將來可以南延

宜蘭站場址爭議燒不停 公民團體再添柴火反高鐵

相關新聞

「台北寒舍艾美」跨年3天2夜開搶囉！落地窗外就是101， 第一排煙火秀超Chill

今年2021年即將進入最後三個月的尾聲了，豪華五星「寒舍艾美酒店」日前提前曝光「跨年夜3天2夜專案」，只要選定101景觀房型，大片落地窗窗第一排可看到101跨年煙火，雙人浪漫入住超Chill，一起倒數迎接嶄新的2022年！

酒店雙人只要999元！1泊2食有牛排＋吃到飽早餐免2000元、消費滿千再送5000元現金抵用券

2021年剩不到四個月了，各大旅遊業者紛紛推出因應節日的優惠。這回台北西門町意舍酒店祭出999元雙人入住優惠，另外還可以1泊2食加購牛排分享餐再送免費早餐，雙人入住一晚不用2000元，千萬不能錯過！

「鳴日號」客製化旅程直擊！最奢華鐵路便當、如頭等艙體驗一次享受

嚮往國外觀光列車充滿創意的體驗嗎？「鳴日號」的出現，填補了台灣觀光火車的空缺地帶，「鳴日號」標榜五星級服務、五感體驗，從車站接待處開始，就提供大家截然不同的經驗，包括專屬月台以音樂或雞尾酒會迎賓，獲得

五倍券10月8日上路！面額有3種 使用至明年4月30日

面對新冠肺炎疫情，為振興國內經濟，行政院將推出振興五倍券，行政院長蘇貞昌今計畫於上午親率內閣成員舉行「振興方案記者會」，...

新北停內用、各縣市中秋禁戶外烤肉！「速食餐廳＆餐飲集團」抗Delta防疫規定一覽

經短暫的疫情趨緩，新北市因被Delta病毒侵入而宣佈取消餐廳內用，市內餐飲業、美食街、超商、市場及夜市一律限外帶，9/9起生效至9/15，而台北則暫時不跟進。不過亦有部分品牌自主宣佈全台暫停內用，今天

頂呱呱全台門市暫停內用！新北麥當勞「內用、洗手間」喊卡

因應防疫需求，新北市政府公布9月9日至9月15日禁止餐飲內用，而各大餐飲品牌也紛紛推出緊急應變措施。「頂呱呱」表示，即刻...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。