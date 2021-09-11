「藍皮解憂號」開賣！單程最低299元起　還送隱藏版紀念車票

行駛於屏東枋寮和台東之間的藍皮普快走入歷史，轉型為台鐵懷舊觀光列車「藍皮解憂號」，預計將於10月正式上路，取得經營權的雄獅旅遊，今(9/10)日上架銷售紀念車票與旅遊行程，「藍皮解憂號」每天往返行駛枋寮與台東來回1趟次，旅客可買單程車票，也可買來回套票，另外也推出一日遊、二日遊、火車+飯店、火車+巴士、火車+高鐵等多元行程，車票套組售價299元起，還送隱藏版紀念車票，即日起針對出發前30天推出早鳥優惠，享滿千送百折扣優惠，以及至12/29刷玉山銀行卡全產品滿額6,000加碼送電影票，送完為止。

台鐵唯一的骨董級列車沿線欣賞台灣海峽與太平洋海景

藍皮普快是許多台灣民眾對火車的原鄉記憶，也是台鐵唯一的骨董級列車，「藍皮解憂號」將保留復古風味，並加入設計美學與創意，沿線可同時欣賞台灣海峽與太平洋海景，是台灣最美的「微笑曲線」，因此取名為「解憂號」，預料將吸引大批鐵道迷和民眾朝聖，體驗老火車的魅力。

搭乘觀光列車「藍皮解憂號」可享受搭乘火車看山觀海、慢活安靜的樂趣，圖為昔日藍皮普快；圖片／欣傳媒資料

專人導覽解說、拜訪秘境車站火車紀念套票299元起

「藍皮解憂號」的獨家特色，還包括全台唯一僅存可開窗火車、隨車專人導覽解說、安排拜訪秘境車站，例如有「台東最美隧道」之稱的金崙隧道秘境、台灣最南邊的秘境驛—枋山車站，享受搭乘火車看山觀海、慢活安靜的樂趣。

雄獅旅遊推出的火車紀念套票，台東-枋寮/枋寮-台東單趟限量版，包含車資、乘車手環、隱藏版紀念車票、導覽耳機、停靠站遊程導覽等，299元起，每週二、三、四出發，每日限量30張；台東-枋寮/枋寮-台東單趟超值版(每日提供)，除了限量版所含部分，再加上特色便當、專屬紀念禮品等，499元起；枋寮-臺東-枋寮的大人來回超值版(每日提供)，899元起。

圖為昔日藍皮普快，充滿懷舊風情；圖片／欣傳媒資料

多元行程搭配住宿、高鐵、巴士等透過火車旅行暢遊台灣

雄獅旅遊包裝「藍皮解憂號」多元行程，包括1日遊的「【藍皮解憂號】《部落走讀》山林環繞．金崙溫泉」，1,599元人/起 （2日遊搭配住宿太麻里，3,299元人/起），還有走訪太麻里、知本溫泉、鐵花村等行程。以及從北部、中部、南部出發的精選巴士X鐵道遊程，2～6日遊程不等，透過搭配鐵道旅程，暢遊台灣知名景點或秘境。

此外，雄獅旅遊也推出火車搭配酒店、高鐵、租車、船票、巴士的多元組裝產品，例如「火車旅行．台東、墾丁漫遊 藍皮解憂號」、高鐵自由行-台東格上租車 藍皮解憂號漫遊」、「高鐵自由行-小琉球、台東漫遊 獨家藍皮解憂號」等。

撰 文／方雯玲 Wenling Fang

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